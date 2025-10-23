Cultura y Espectáculos > En redes
Tras la denuncia de su madre, Lowrdez de Bandana reapareció en redes: "Me acabo de levantar"
POR REDACCIÓN
Lourdes Fernández, excantante del grupo Bandana, apareció en buen estado de salud luego de que su madre denunciara su desaparición ante las autoridades. La artista se manifestó a través de un video en sus redes sociales durante la mañana de este jueves, llevando tranquilidad a sus seguidores.
En la grabación, Fernández afirmó: "Estoy perfecta, gracias. Gracias por ocuparse de mí". Esta declaración se produjo en respuesta a la denuncia formal que su madre, Mabel López, había radicado en la Comisaría Vecinal 14B, donde manifestaba no tener contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre y desconocer su paradero.
La denuncia había sido recepcionada formalmente a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, generando preocupación entre allegados y seguidores de la artista. Sin embargo, la aparición pública de Fernández mediante sus propias redes sociales ha aclarado la situación, confirmando que se encuentra en buen estado y manteniendo actividad en sus plataformas digitales.
