Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > En redes

Tras la denuncia de su madre, Lowrdez de Bandana reapareció en redes: "Me acabo de levantar"

Horas después de que su madre denunciara no tener contacto con ella desde el 4 de octubre, la excantante de Bandana apareció a través de un video en redes para confirmar que se encuentra "perfecta".

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La ex Bandana se manifestó mediante un video para aclarar su situación. FOTO: Gentileza

Lourdes Fernández, excantante del grupo Bandana, apareció en buen estado de salud luego de que su madre denunciara su desaparición ante las autoridades. La artista se manifestó a través de un video en sus redes sociales durante la mañana de este jueves, llevando tranquilidad a sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR

En la grabación, Fernández afirmó: "Estoy perfecta, gracias. Gracias por ocuparse de mí". Esta declaración se produjo en respuesta a la denuncia formal que su madre, Mabel López, había radicado en la Comisaría Vecinal 14B, donde manifestaba no tener contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre y desconocer su paradero.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR

La denuncia había sido recepcionada formalmente a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, generando preocupación entre allegados y seguidores de la artista. Sin embargo, la aparición pública de Fernández mediante sus propias redes sociales ha aclarado la situación, confirmando que se encuentra en buen estado y manteniendo actividad en sus plataformas digitales.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS