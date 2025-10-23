Tras la denuncia de su madre, Lowrdez de Bandana reapareció en redes: "Me acabo de levantar"

Lourdes Fernández, excantante del grupo Bandana, apareció en buen estado de salud luego de que su madre denunciara su desaparición ante las autoridades. La artista se manifestó a través de un video en sus redes sociales durante la mañana de este jueves, llevando tranquilidad a sus seguidores.

En la grabación, Fernández afirmó: "Estoy perfecta, gracias. Gracias por ocuparse de mí". Esta declaración se produjo en respuesta a la denuncia formal que su madre, Mabel López, había radicado en la Comisaría Vecinal 14B, donde manifestaba no tener contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre y desconocer su paradero.

La denuncia había sido recepcionada formalmente a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, generando preocupación entre allegados y seguidores de la artista. Sin embargo, la aparición pública de Fernández mediante sus propias redes sociales ha aclarado la situación, confirmando que se encuentra en buen estado y manteniendo actividad en sus plataformas digitales.