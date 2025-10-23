Desaparición confusa de Lourdes de Bandana: su madre la denunció, pero está activa en redes

Se encuentra desaparecida la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, según una denuncia radicada por su madre ante la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad. La presentación judicial indica que el último contacto con la artista se registró el pasado 4 de octubre.

La denuncia fue formalizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Como parte de la investigación inicial, personal policial se dirigió al domicilio de Fernández en el barrio de Palermo. En el lugar, fue atendido por un hombre que se identificó como expareja de la cantante y afirmó que ella ya no residía en esa vivienda.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, ha ordenado una consigna en el domicilio como medida inicial de búsqueda. No obstante, según pudo conocerse, desde la organización del reencuentro de Bandana mantendrían contacto tanto con Fernández como con los demás integrantes del grupo, coordinando ensayos y sesiones fotográficas, lo que incorpora un elemento contradictorio a la investigación, además de que la artista se mantiene activa en redes.