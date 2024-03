El pasado 26 de febrero, la Justicia de San Juan implementó el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial para todos los delitos de jurisdicción provincial y, a menos de un mes de aplicado, el cambio muestra sus primeros grandes resultados; la realización de unas 35 audiencias por día y la recepción de unas 130 denuncias diarias por delitos que antes no eran comprendidos en este sistema.

DIARIO HUARPE dialogó con el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, quien confirmó que en la actualidad las oficinas judiciales otorgan entre 30 y 40 audiencias por día, y aseguró que reciben unas 130 denuncias diarias por delitos que antes no estaban contemplados en este sistema, como los cibernéticos y contra la propiedad. A su vez, destacó que estas estadísticas no tienen comparativa con datos anteriores, porque en el pasado simplemente no existía este tipo de acercamiento de servicios que hoy ofrece el Poder Judicial mediante la oralidad.

Marcelo Lima.

"Esto es llamativo porque advierte cómo el Poder Judicial, específicamente el Ministerio Público, está más cerca de la gente, que no solamente se acerca a denunciar, sino que cree en el sistema. El solo hecho de que la gente vaya a denunciar ya denota que tiene alguna esperanza de que el sistema resuelva su situación”, enfatizó.

En este sentido, Lima destacó la tarea y el compromiso de jueces y fiscales para garantizar los debidos procesos, y aseveró que para llegar a este presente, el Poder Judicial viene aggiornándose gradualmente desde hace seis años con la organización de las oficinas judiciales, y la capacitación de operadores y peritos, que refuerzan la estructura judicial.

"Lo que yo rescato del sistema actual es que el que acusa es el fiscal, y convierte al juez en un observador calificado que va a garantizar el proceso cumpliendo con todas las normativas legales y constitucionales, con la publicidad del acto. Sin dudas viene a traer transparencia, celeridad, eficacia y, esencialmente, un servicio de Justicia más cercano a la gente”, afirmó.

¿Cómo funciona el Sistema Acusatorio?

En primer lugar, es necesario hacer mención al sistema que existió antes, denominado Inquisitivo, el cual tiene una diferencia elemental respecto al Acusatorio; el primero se desarrollaba mediante procedimientos escritos, mientras que el actual es totalmente oral, y en esta disparidad se fundamenta el cambio de rumbo que decidió dar el Poder Judicial de la provincia.

Si bien su creación fue sancionada en el 2018, fue en 2019 que comenzó a implementarse, pero solo en algunos delitos, hasta que en 2023 se definió que aplicara para la totalidad de ellos. Este sistema tiene tres actores protagónicos, pero el estelar se lo llevan los fiscales, quienes investigan, recopilan todos los elementos que sirvan para la causa, y luego generan el proceso acusatorio. Mientras que, las otras dos partes fundamentales son ocupadas por la defensa, que busca garantizar la protección del imputado mediante su principio de inocencia; y los jueces, quienes ocupan una función de veedores, procesando todos los elementos aportados por fiscalía.

La pieza esencial que justifica este cambio de piel en la Justicia sanjuanina está situada en la oralidad de este sistema. La ventaja que supone es que a través de una conversación directa con imputados, querellantes y/o fiscales, los jueces podrán percibir la comunicación no verbal (gestualidad, tono de voz, etc.) de cada una de las partes mencionadas, y de ese modo meditar y valorar de una forma más completa, con mucho más sentido que el simple escrito que llega frío al escritorio del magistrado. Esto permite que el juez pueda interpelar y tomar conocimiento en forma directa de los elementos de prueba necesarios para luego dictar una resolución o sentencia definitiva.

Vale destacar que cada proceso es desarrollado mediante audiencias públicas y está videograbado, lo cual otorga transparencia y celeridad, ya que los jueces tienen plazos muy cortos para resolver y, de este modo, se garantiza que víctima o victimario obtenga justicia mucho más rápido. Una vez que se realiza la última audiencia, los magistrados tienen solo 15 días para dictar un fallo. Algo que parecía impensado e imposible hasta hace menos de un mes.

Dato

Debido a la celeridad que propone este sistema, existe cierta preocupación desde el Servicio Penitenciario Provincial por un posible aumento en la cantidad de condenas efectivas, lo cual se traduce en una mayor cantidad de internos, en un contexto de superpoblación carcelaria. En este sentido, Lima afirmó que existe esa posibilidad como consecuencia del nuevo sistema y, por ello, fue una inquietud que se le presentó al gobernador Marcelo Orrego. Esto hace presumir que la construcción del Penal de Ullum será una prioridad en cuanto a las próximas obras públicas que afrontará la provincia.