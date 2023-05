El intendente de la ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, junto a trabajadores municipales, voluntarios y vecinos, realizaron un operativo de limpieza del departamento producto de la contienda electoral del pasado 14 de mayo. El objetivo es volver a dejar limpia la ciudad evitando la contaminación visual.

Retiraron los afiches de los postes y los repintaron. Foto: Gentileza

En la última campaña se ensuciaron paredes con leyenda políticas, se arruinaron murales artísticos con pintadas, se pegaron afiches en postes y utilizando diferentes metodologías que opacaron algunos espacios que embellecían el departamento.

Vecinos colaboraron juntando la cartelería en bolsones de residuos. Foto: Gentileza

La campaña “Chimbas Te Quiero Limpia” tuvo como objetivo devolverle el esplendor y limpieza al departamento con el blanqueamiento de aquellas paredes que tenían inscripciones políticas, sacado de cartelería y todo aquello que no se realizó correctamente en tiempos de campaña.

Los carteles de los postes que estaban dañados

Fabián Gramajo expresó que esta actividad se hace con el equipo municipal y un grupo de voluntarios y vecinos que quieren volver a ver limpio y lindo el departamento, ya que desde la Municipalidad se hace un gran esfuerzo para mantener la limpieza de las calles y todo lo que eso conlleva: “Cuando nosotros hablamos de hacer política sana al servicio de la gente tiene que ver con esto. En política no se ensucia, hay diferentes formas de hacerlo y no tiene que ver con arruinar murales, paredes, postes que tanto nos cuesta pintar y colocación de cartelería en lugares indebidos, por ello no se deberían porque ensuciar el departamento en el que vivimos.