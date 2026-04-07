La aclaratoria de la Ley de Glaciares dio un paso decisivo en Diputados al obtener dictamen favorable en el plenario de comisiones y quedar lista para su tratamiento en el recinto. Con 37 firmas a favor y 23 en contra, el oficialismo logró encaminar el proyecto, que será debatido este miércoles 8 de abril desde las 15, con la expectativa de alcanzar la media sanción y avanzar hacia su aprobación definitiva.

El plenario, que reunió a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, estuvo atravesado por un fuerte clima de tensión política. Desde la oposición cuestionaron la participación de representantes de provincias con actividad minera, lo que generó cruces en el inicio de la reunión.

En ese contexto, el oficialismo logró reunir las adhesiones necesarias para emitir despacho. Las 37 firmas incluyeron a 27 legisladores de La Libertad Avanza, acompañados por diputados del PRO, la UCR y bloques provinciales como Innovación Federal, el sanjuaninos Producción y Trabajo y Elijo Catamarca. En paralelo, se presentaron tres dictámenes de rechazo: uno de Unión por la Patria con 23 firmas, otro de Provincias Unidas y un tercero de la Coalición Cívica.

La iniciativa, que introduce cambios en la interpretación de la Ley 26.639, busca redefinir los alcances del ambiente glaciar y periglaciar y otorgar mayor protagonismo a las provincias en la determinación de áreas protegidas. Se trata de un punto central en el debate, ya que involucra tanto la protección ambiental como el desarrollo de actividades productivas, especialmente la minería.

San Juan tuvo un rol destacado en la defensa del proyecto. El gobernador Marcelo Orrego participó de manera virtual y ratificó su postura a favor de la aclaratoria. “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”, afirmó durante su exposición.

El mandatario también sostuvo que su provincia cuenta con herramientas técnicas para diferenciar las áreas que cumplen función hídrica de aquellas que no, dentro del ambiente periglacial. “Somos una provincia avanzada en esto”, señaló, al tiempo que remarcó la existencia de un consejo provincial del agua como respaldo institucional.

En la misma línea, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la iniciativa y cuestionó los planteos opositores. “El agua dulce no es un problema en sí, el desafío es su distribución”, afirmó, y consideró que las críticas al proyecto implican “un menosprecio a las capacidades provinciales”.

Lucero insistió en la necesidad de respetar el federalismo en la gestión de los recursos naturales. “Las autoridades competentes son las provinciales. Esto es federalismo en acción”, enfatizó durante su intervención.

Aunque se esperaba la participación del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, finalmente no se concretó su exposición, lo que no alteró el rumbo del plenario.

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo se encamina a una sesión clave en Diputados, donde buscará consolidar los acuerdos alcanzados en comisión. El resultado de la votación no solo definirá el futuro de la aclaratoria de la Ley de Glaciares, sino que también pondrá en evidencia las tensiones entre desarrollo productivo, protección ambiental y el rol de las provincias en la administración de sus recursos.