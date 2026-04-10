El camionero Juan Vicente Díaz, acusado de provocar el siniestro vial en el que murió Graciela Rita Maldonado, quedó en libertad tras la audiencia realizada este viernes, aunque continuará imputado y bajo investigación judicial.

La decisión fue confirmada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, quien indicó que se formalizó la investigación penal preparatoria por un plazo de ocho meses, además de imponerse una inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo con motor durante cuatro meses.

El hecho ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 9 en la intersección de calles Galíndez y avenida Libertador, en el departamento Rivadavia, donde se produjo el choque entre un camión Mercedes Benz y un automóvil Citroën C3, que circulaban en sentidos opuestos.

Según las pericias accidentológicas y el análisis de cámaras de seguridad, el camionero habría cometido una infracción de tránsito clave al no respetar la señalización, lo que derivó en el impacto fatal.

Desde la fiscalía confirmaron que Díaz fue imputado por el delito de homicidio agravado por la conducción de un vehículo con motor, con el agravante de haber violado una norma de tránsito, en este caso, el cruce con luz roja.

En paralelo, el hijo de la víctima también resultó con lesiones y ya realizó la denuncia correspondiente. Si bien aún resta la confirmación médica, no se descarta que en los próximos días se amplíe la imputación para incluir el delito de lesiones, cuya gravedad dependerá de los estudios en curso.

Desde el Ministerio Público aclararon que no hubo acuerdo entre las partes y que la causa seguirá su curso durante el período de investigación, mientras se reúnen más pruebas para determinar las responsabilidades.

De esta manera, el acusado continuará el proceso en libertad, pero con restricciones, en una causa que busca esclarecer las circunstancias de un siniestro que terminó con la muerte de una mujer de 72 años.