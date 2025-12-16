Luego de siete años de investigación y persistencia por parte de su propietario, la Policía de San Juan logró recuperar un tráiler que había sido robado en febrero de 2018 en el departamento Pocito. El procedimiento fue realizado en conjunto entre personal policial y la UFI Delitos contra la Propiedad, tras una denuncia que se activó a partir de una publicación en redes sociales.

Según informaron fuentes judiciales, el damnificado denunció que el tráiler había sido sustraído el 2 de febrero de 2018 desde la puerta de su vivienda ubicada sobre calle Mendoza, en Pocito. Desde entonces, el hombre nunca dejó de buscar el elemento y, de manera periódica, revisaba plataformas de compraventa online con la esperanza de encontrarlo.

Esa búsqueda dio resultados durante el último fin de semana, cuando el propietario detectó una publicación en Marketplace donde se ofrecía a la venta un tráiler con características muy similares al que le habían robado. Ante esa situación, se presentó de inmediato ante la Policía y aportó la información necesaria para que se iniciara una investigación formal.

Con los datos recabados, la UFI Delitos contra la Propiedad solicitó una orden judicial que permitió el secuestro del carro, el cual se encontraba en una vivienda del departamento Pocito. El tráiler fue trasladado para ser sometido a las pericias correspondientes, a fin de establecer su verdadera procedencia.

Durante el procedimiento, la persona que tenía el tráiler en su poder manifestó haberlo adquirido de buena fe y aseguró contar con un boleto de compraventa, documentación que será presentada oportunamente ante la Justicia. No obstante, el tráiler presentaba modificaciones respecto de su estado original, aunque el denunciante afirmó reconocerlo como de su propiedad a pesar de esos cambios.

El fiscal a cargo de la investigación, Dr. Miguel Gay, explicó a DIARIO HUARPE que ahora se abrirá una etapa de análisis documental, donde ambas partes deberán acreditar la procedencia del bien. Quien logre respaldar legalmente la titularidad será quien conserve el tráiler.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales para esclarecer cómo el elemento pasó de mano en mano durante estos siete años.