Una academia de danza folclórica organiza una competencia para poder viajar a competir

La academia de danzas folclóricas Parte de Mí nació el 8 de noviembre de 2024 bajo la dirección del profesor Octavio Hernán, con el objetivo de fortalecer y unificar las costumbres e identidad cultural que caracterizan a la comunidad. Desde entonces, la institución ha crecido sostenida por el esfuerzo colectivo de sus integrantes, quienes trabajan “a pulmón” para alcanzar cada una de sus metas.

El proyecto surgió ante la necesidad de generar un espacio inclusivo dedicado a la enseñanza y difusión de la danza folclórica argentina. En la actualidad, la academia convoca a niños, jóvenes y adultos mayores, conformando grupos que abarcan desde los 6 hasta los 60 años. Las clases se desarrollan de lunes a viernes, en horario vespertino, de 19 a 22 horas.

Publicidad

A poco más de un año de su creación, Parte de Mí ya ha recorrido distintos escenarios de la provincia de San Juan y también ha representado a la cultura local en la vecina provincia de La Rioja, donde participó en un certamen competitivo. Además, la institución cumplió uno de sus mayores anhelos al ser apadrinada por la reconocida cantante folclórica Soledad Pastorutti, referente indiscutida del género a nivel nacional.

Con la intención de continuar creciendo y darse a conocer en toda la provincia, la academia organizará su primer concurso de danzas folclóricas el sábado 14 de marzo en el departamento Pocito, específicamente en la Unión Vecinal de Carpintería. El certamen busca promover la sana competencia, el espíritu de superación y el fortalecimiento del vínculo entre bailarines y academias.

Publicidad

Quienes quieran inscribirse deben comunicarse al +54 9 264 411-3181.

Desde la organización informaron que la convocatoria está abierta a academias, ballets, instituciones y agrupaciones de toda la provincia de San Juan, en una propuesta que apunta a consolidar el trabajo cultural y a reforzar la identidad folclórica como patrimonio vivo de la comunidad.

Parte de Mí reafirma así su compromiso con la tradición, la formación artística y la construcción de una familia unida por la danza y el amor por las raíces.