El Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) continúa operativo en su horario habitual de verano para este lunes 16 de febrero, desde las 7 hasta las 17 horas.

Vialidad Nacional destacó que la Ruta 150 se encuentra transitable con normalidad. A su vez, mantiene las recomendaciones de seguridad, haciendo especial hincapié en la necesidad de conducir con máxima precaución.

Recomendaciones de seguridad vial

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a los conductores que transitarán por el paso:

Circular con luces bajas encendidas de forma permanente.

Respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

Mantener precaución durante todo el camino, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la ruta.

Se insta a los viajeros a planificar su horario de cruce considerando el cierre a las 17:00 horas, y a consultar el estado del paso antes de iniciar el recorrido, ya que las condiciones en alta montaña pueden cambiar rápidamente.

Contactos de utilidad para viajeros

El comunicado oficial incluyó una lista de teléfonos y contactos esenciales para consultas y emergencias:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes de 9 a 18 h).

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales (San Juan): (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): (+56) (32) 2217419 / 2213691. Guardia (solo emergencias): (+56) (9) 93238104.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534 / 4212966.

Emergencias Médicas (Hospital Tomás Perón, Rodeo - Iglesia): 107.

Para llamadas desde Argentina a Chile: