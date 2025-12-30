La Policía de San Juan detuvo a tres personas tras el robo de diversos objetos de una vivienda de Capital. Intervino personal de la Comisaría 2ª.

Fuentes policiales informaron que todo ocurrió en calle Maipú. El procedimiento comenzó luego de que la víctima, un hombre de 53 años, denunciara que desconocidos ingresaron a su casa tras saltar la reja perimetral y acceder por la puerta trasera.

Los detenidos fueron identificados como Guzmán (16), Castro (18) y Fernández (47), todos con domicilio en Capital. Durante la intervención policial se logró secuestrar dos mochilas con tres netbooks, una consola PlayStation 4, tres joysticks, diez cheques y una suma de $250.000 en efectivo, elementos denunciados como sustraídos.

Tras la denuncia, se realizó un operativo de recorrida por las inmediaciones, donde los uniformados lograron localizar a los presuntos autores con las pertenencias en su poder. Luego, procedieron a su inmediata aprehensión.

En la causa interviene la UFI Flagrancia. El Ayudante Fiscal Mario Codorniu dispuso el inicio del procedimiento especial por flagrancia, mientras los detenidos quedaron alojados a disposición de la Justicia.