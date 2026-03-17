Cuáles fueron los relatos más icónicos de Marcelo Araujo

El periodismo deportivo nacional despide a una de sus voces más emblemáticas tras confirmarse la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años. El locutor, nacido el 12 de junio de 1947 en el barrio de Villa Crespo, comenzó a resaltar en las transmisiones desde la década de 1970.

Su estilo descontracturado y el uso de frases espontáneas rompieron las estructuras tradicionales, cambiando para siempre la forma de contar el juego en televisión e influyendo en los relatores actuales.

A lo largo de su carrera, Araujo dejó relatos clásicos como el gol de tiro libre de Diego Maradona a Argentinos Juniors en 1995, el tanto de Luis Medero a Platense en 1992 y el histórico grito frente a Brasil tras el gol de Claudio Caniggia en el Mundial 1990.

También se recuerdan la narración del penal errado de Tulio en la final de la Copa América 1995 y el gol de Marcelo Salas a Atlético Nacional en 1997.