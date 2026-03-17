Día de San Patricio: historia, origen y por qué se celebra en Argentina

Cada 17 de marzo el mundo se tiñe de verde para conmemorar el Día de San Patricio, una festividad que, aunque nace en Irlanda, se ha convertido en una fecha global. Detrás de las celebraciones actuales existe una historia marcada por la resiliencia; se cree que el santo nació en el año 372 en Kilpatrick, Escocia.

Durante su adolescencia, fue secuestrado y llevado a Irlanda, donde se lo forzó a trabajar como esclavo cuidando rebaños. Fue en ese período de cautiverio donde descubrió su fe en Jesucristo y se convirtió al catolicismo. Tras lograr escapar en barco hacia Gran Bretaña, decidió regresar años más tarde a tierras irlandesas para continuar su labor.

En Argentina, la conmemoración tiene un peso especial debido a la gran corriente migratoria de origen irlandés y celta. Actualmente, cerca de dos millones de argentinos se reconocen con esta ascendencia.

Un dato histórico relevante es que, al momento de su arribo, muchos de estos inmigrantes eran considerados ingleses, dado que Irlanda se encontraba bajo el dominio del Reino Unido en aquel entonces. De esta manera, cada 17 de marzo se honra una herencia cultural que permanece vigente en el país a través de las generaciones.