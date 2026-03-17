Robaron $15.000.000 en prendas de un local textil en plena avenida Libertador

Un importante golpe al comercio textil se registró durante el último fin de semana en pleno corazón de la ciudad de San Juan. Delincuentes ingresaron a un local comercial ubicado sobre avenida Libertador y sustrajeron prendas de vestir por un valor estimado en $15.000.000, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto en la mañana de este lunes por el propietario del comercio, identificado como Parra, quien al llegar al inmueble advirtió que una ventana presentaba signos de haber sido forzada. Al inspeccionar el interior, constató la faltante de una importante cantidad de mercadería y otros elementos de valor, lo que motivó su inmediata denuncia en la Comisaría 4ta de Desamparados.

El lugar y el modo de ingreso

El local afectado funciona como depósito y taller textil y se encuentra sobre la vereda sur de avenida Libertador, entre las calles Salta y España, en el departamento Capital. Según las primeras investigaciones, el hecho se habría consumado entre la noche del viernes 13 y la madrugada de este lunes 16 de marzo, momento en que el inmueble permanecía sin ocupantes.

Pese a que el predio cuenta con cierre perimetral, los investigadores no detectaron daños en esa zona, lo que hace presumir que los delincuentes podrían haber ingresado desde un estacionamiento lindero o a través de una vivienda abandonada que se encuentra contigua al lugar. La ventana forzada fue la vía de acceso utilizada para consumar el robo.

Lo sustraído: desde ropa de bebé hasta monitores

Entre los elementos denunciados como robados se encuentra un lote de quince camperas tipo minero de color rojo con detalles reflectivos, buzos de algodón, prendas para bebés de la marca Carson, cajas con insumos para tintura textil y varios bultos con indumentaria de diverso tipo. También desaparecieron dos monitores de 24 pulgadas y un bolso que contenía ropa de ciclismo.

El propietario evitó realizar declaraciones públicas, pero en la denuncia formal detalló minuciosamente cada uno de los elementos sustraídos, cuyo valor total asciende a los $15.000.000, una cifra que representa un duro golpe para la empresa textil.

La investigación en curso

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ya comenzó a reunir las primeras pruebas y testimonios para intentar dar con los responsables. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que los delincuentes actuaron con conocimiento del lugar y aprovecharon el extenso fin de semana para operar sin ser detectados.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni elementos recuperados, aunque se espera que en las próximas horas puedan surgir novedades a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de las pericias realizadas en el lugar del hecho.