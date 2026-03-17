Comenzó el juicio por el crimen del futbolista Diego Andreoni en Marquesado

Este lunes 16 de marzo dio inicio en San Juan el juicio oral y público por el homicidio de Diego Andreoni, el futbolista amateur que perdió la vida tras recibir un disparo en el abdomen en medio de una violenta gresca ocurrida en un complejo de canchas de fútbol en Marquesado, departamento Rivadavia. El hecho, ocurrido el 15 de marzo de 2025, conmocionó al ámbito del fútbol local y ahora llega a su instancia decisiva con dos imputados en el banquillo.

Dos imputados en el banquillo por el homicidio del joven futbolista en Rivadavia. FOTO: Gentileza

Los acusados y el tribunal

En el estrado se sientan Julio Abdías Castro Agüero, señalado por la Fiscalía como el autor material del disparo que terminó con la vida de Andreoni, y Franco Vicente Gómez, acusado de haber facilitado la fuga del primero tras el ataque. La defensa de ambos está a cargo del defensor oficial César Oro y la abogada Filomena Noriega.

El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Mabel Moya y Javier Figuerola. La acusación, por su parte, es sostenida por el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, junto al ayudante fiscal Pablo Orellano.

Las primeras declaraciones

Durante la primera jornada del debate, prestaron declaración los efectivos policiales que intervinieron en el hecho tras el llamado de emergencia y participaron en las primeras tareas investigativas. Sus testimonios resultan clave para reconstruir los instantes posteriores al ataque y las primeras medidas adoptadas para dar con los responsables.

El caso llegó a juicio luego de que la Justicia confirmara la prisión preventiva de los imputados y rechazara los recursos de impugnación presentados por las defensas, allanando el camino para el inicio del debate oral.

La controversia por el rol de Gómez

Uno de los ejes centrales del juicio será determinar con exactitud el grado de participación de Franco Gómez en el hecho. La postura de la Fiscalía sostiene que su intervención se limitó al encubrimiento, al haber ayudado a Castro a escapar en motocicleta tras el ataque. En función de esa calificación, el Ministerio Público solicitó una expectativa de pena de cuatro años de prisión.

Sin embargo, la querella, representada por los abogados Agustín Idemi y Federico González Viola, plantea una postura más gravosa. Los querellantes sostienen que Gómez tuvo un papel activo en el homicidio y buscarán demostrar durante el debate que participó directamente en el crimen. Según advirtieron, la calificación legal provisoria que pesa sobre el acusado podría modificarse en el transcurso del juicio a medida que se analicen las pruebas.

En la investigación se recabaron quince declaraciones testimoniales. De ese total, solo una ubica a Gómez como partícipe necesario en la entrega del arma, mientras que el resto de los testimonios indican que el arma nunca salió de las manos de Castro. Esa divergencia fue uno de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para recalificar su rol como encubridor agravado.

El crimen que estremeció al fútbol amateur

El homicidio de Diego Andreoni se produjo el 15 de marzo de 2025, en el marco de un campeonato amateur disputado en las canchas de Coralli, en Marquesado. Aquella tarde se enfrentaban los equipos Diablos de Morón y Los Amigos. Al finalizar el partido, mientras los jugadores compartían el tradicional "tercer tiempo", se desató una pelea entre integrantes de otros equipos que se encontraban en el lugar.

En medio de la gresca, Andreoni intentó intervenir para separar a los involucrados y fue en ese momento cuando recibió un disparo en el abdomen. La bala comprometió órganos vitales y el joven fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Incluso los médicos debieron amputarle una pierna en un intento por salvarle la vida, pero finalmente falleció trece días después del ataque.

Tras el hecho, Castro y Gómez huyeron del lugar en una motocicleta. Días más tarde, ambos se presentaron voluntariamente en Tribunales. En el expediente judicial, Castro confesó haber efectuado el disparo, aunque resta determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.

Con el inicio del juicio, el caso ingresa ahora en su etapa resolutiva. En las próximas audiencias, el tribunal escuchará a nuevos testigos y peritos para determinar las responsabilidades penales de los acusados en un crimen que generó profundo dolor y conmoción en la comunidad del fútbol amateur sanjuanino.