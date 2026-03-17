Alerta WhatsApp: lo que debés cambiar hoy para proteger tus chats

La seguridad digital es hoy una prioridad ineludible, dado que en WhatsApp se concentra gran parte de la información personal, laboral y financiera de los usuarios. Por esta razón, la plataforma está en la mira de ciberdelincuentes que buscan robar datos sensibles mediante diversas técnicas de fraude.

Lo preocupante es que los ataques no siempre requieren sistemas complejos, sino que suelen aprovechar funciones activadas por defecto, como la descarga automática de archivos, que permite que imágenes, videos o documentos se guarden sin autorización previa. Aunque se diseñó para brindar comodidad, hoy es una vulnerabilidad crítica: un archivo malicioso puede derivar en el robo de contraseñas, instalación de malware o el control total de la cuenta.

Para mitigar estos riesgos, los expertos en ciberseguridad recomiendan modificar este ajuste de inmediato. En iPhone, se debe abrir la aplicación, entrar en “Ajustes”, seleccionar “Datos y almacenamiento” y configurar las descargas automáticas en “Nunca” o habilitarlas solo bajo WiFi.

En el caso de Android, el proceso consiste en pulsar los tres puntos verticales, acceder a “Ajustes”, luego a “Chats” y desactivar la opción “Visibilidad de archivos multimedia” para evitar que se guarden automáticamente en la galería. Este cambio reduce significativamente la posibilidad de que archivos peligrosos se ejecuten sin conocimiento del usuario.

Además de esta configuración, los especialistas instan a adoptar buenas prácticas: desconfiar de mensajes de números desconocidos, evitar clics en enlaces sospechosos y nunca compartir códigos de verificación recibidos por SMS, ya que permiten la toma de la cuenta.

Asimismo, sugieren actualizar WhatsApp regularmente para obtener parches de seguridad, activar la verificación en dos pasos y ser selectivo con la información compartida, especialmente con contactos nuevos o en grupos. En un entorno digital desafiante, limitar la descarga automática y mantener una actitud proactiva es la forma más eficaz de proteger la privacidad y los chats.