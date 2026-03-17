Murió Alejandro Casavalle: el legado del director y gestor cultural

El teatro argentino se encuentra de luto tras la confirmación, por parte del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del fallecimiento de Alejandro Casavalle a los 58 años.

Quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Enseñanza Artística dejó un vacío inmenso en la escena local. Nacido el 7 de mayo de 1968 en Buenos Aires, su vida estuvo ligada a las tablas desde temprano, formándose con figuras de la talla de Agustín Alezzo y Augusto Fernandes, y perfeccionándose luego con Ana Alvarado y Daniel Veronese.

Su prolífica trayectoria internacional incluyó la dirección y producción de más de 45 espectáculos en ciudades como Nueva York, Madrid, San Pablo y México, abarcando circuitos independientes, públicos y comerciales.

Al conocerse la noticia, el director Pablo Gorlero manifestó: “Extrañaré mucho tu sonrisa permanente, tu generosidad sin límites, tu optimismo imperturbable, tu vocación de puente, tu amor por el teatro. La comunidad pierde a uno de los luchadores incansables de la cultura”. Casavalle también sumó a su formación experiencias con referentes del exterior como Eugenio Barba, Julia Varley y Sotigui Kouyaté.

Desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires destacaron que “la pasión y la visión de Alejandro sobre la responsabilidad de las instituciones públicas son una inspiración para seguir compartiendo herramientas entre colegas y abrir los museos, las escuelas y los institutos de enseñanza artística a la participación de todos los jóvenes”. Sus colegas y allegados resaltaron en redes sociales su constante compromiso como gestor cultural y su rol fundamental como impulsor de diversos proyectos culturales en cada espacio que habitó.