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Murió Alejandro Casavalle: el legado del director y gestor cultural
POR REDACCIÓN
El teatro argentino se encuentra de luto tras la confirmación, por parte del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del fallecimiento de Alejandro Casavalle a los 58 años.
Quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Enseñanza Artística dejó un vacío inmenso en la escena local. Nacido el 7 de mayo de 1968 en Buenos Aires, su vida estuvo ligada a las tablas desde temprano, formándose con figuras de la talla de Agustín Alezzo y Augusto Fernandes, y perfeccionándose luego con Ana Alvarado y Daniel Veronese.
Su prolífica trayectoria internacional incluyó la dirección y producción de más de 45 espectáculos en ciudades como Nueva York, Madrid, San Pablo y México, abarcando circuitos independientes, públicos y comerciales.
Al conocerse la noticia, el director Pablo Gorlero manifestó: “Extrañaré mucho tu sonrisa permanente, tu generosidad sin límites, tu optimismo imperturbable, tu vocación de puente, tu amor por el teatro. La comunidad pierde a uno de los luchadores incansables de la cultura”. Casavalle también sumó a su formación experiencias con referentes del exterior como Eugenio Barba, Julia Varley y Sotigui Kouyaté.
Desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires destacaron que “la pasión y la visión de Alejandro sobre la responsabilidad de las instituciones públicas son una inspiración para seguir compartiendo herramientas entre colegas y abrir los museos, las escuelas y los institutos de enseñanza artística a la participación de todos los jóvenes”. Sus colegas y allegados resaltaron en redes sociales su constante compromiso como gestor cultural y su rol fundamental como impulsor de diversos proyectos culturales en cada espacio que habitó.