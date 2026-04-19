Momentos de extrema tensión y dramatismo se transformaron en un verdadero milagro gracias al rápido accionar de la fuerza policial. Una bebé de apenas 20 días de vida logró sobrevivir tras sufrir un episodio de ahogamiento por ingesta de leche, gracias a las maniobras de primeros auxilios que le practicaron los efectivos mientras era trasladada de urgencia.

El episodio tuvo lugar en horas de la noche en el barrio Villa 9 de Julio, en la ciudad de Córdoba. Tras un alerta desesperado a la central de comunicaciones, los efectivos arribaron a la intersección de las calles Piedra Labrada y Túpac Yupanqui. Allí se encontraron con una escena desgarradora: una mujer descendía de un auto con la recién nacida desvanecida y sin poder respirar.

Ante la gravedad del cuadro y entendiendo que cada segundo contaba, los policías no esperaron la ambulancia: subieron a la madre y a la pequeña al patrullero. Durante el trayecto, uno de los uniformados comenzó a realizar de forma constante la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes.

Gracias a la pericia de los efectivos, lograron desobstruir las vías aéreas de la pequeña y restablecer su respiración antes de ingresar a la guardia del Hospital Cura Brochero.

Una vez en el centro de salud, los profesionales médicos completaron la asistencia y confirmaron que la beba se encontraba fuera de peligro, aunque decidieron que permaneciera bajo observación para evaluar su evolución. La pericia y la templanza de los policías fueron determinantes para que hoy la familia pueda celebrar la vida de la pequeña sobreviviente.