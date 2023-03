Luego de que el Tribunal Electoral de UDAP dictaminara la oficialización de la Lista Celeste (que encabeza el secretario general, Luis Lucero) y la impugnación de la Lista Verde, cuya candidata a secretaria general era Patricia Quiroga, vinculada a la gestión de las hermanas López, sigue la polémica. En este sentido, Lucero explicó que tiene entendido que hay algunas facciones del gremio Adicus que intentan meterse en el sindicato, apoyando en las elecciones a la lista opositora.

Lucero explicó que es de público conocimiento que el sindicato dirigido por Jaime Barcelona prestaba su sede a los aspirantes a crear la Lista Verde para firmar los avales y reunirse. Según explicó, si bien “todo está permitido dentro de la democracia”, es como mínimo una “actitud rara”.

“Ellos buscaban afiliados en revistas de reventa. Se convocaban a través de la radio, se juntaban en plazas. Hasta algunas organizaciones sindicales que no pertenece a la agrupación pública, que representan a la universidad, los ayudó. Es algo que rara vez se ha podido observar. Hay una facción ligada a Adicus que se quiere adueñar a la sede del gremio. Es más, el lugar de organización y de reunión que los de la Lista Verde tenían era una de las sedes de ellos”, explicó el dirigente sindical.

En este sentido, el dirigente indicó que es “raro” que se actúe de esta manera, ya que son dos gremios completamente diferentes, que se dedican a representar a trabajadores distintos. “Nosotros representamos a docentes privados y estatales, ellos universitarios. Todo está dentro de la democracia igualmente”, dijo.

La interna de las elecciones en UDAP

El Tribunal decidió impugnar la Lista Verde por una serie de irregularidades como la falta de antigüedad de los candidatos como afiliados de UDAP, la falta de recibos de sueldo y algunas firmas apócrifas de una de las candidatas. En cambio, la Lista Celeste fue la única oficializada, por lo que será la única que competirá en las elecciones del próximo 13 de abril.

Luego de esta situación, los integrantes de la Verde decidieron judicializar las elecciones, con el objetivo de que las elecciones no se lleven a cabo.

“Lucero no tiene la culpa de que no hayan podido formar una lista. A veces dudo de que realmente hayan querido hacerlo, porque tuvieron todas las posibilidades. Si ellos no pudieron juntar afiliados, Lucero no tiene la culpa”, planteó el secretario general.