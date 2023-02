La Junta Electoral de UDAP decidió no oficializar la Lista Verde - Integración Docente, que se había presentado para oponerse a la histórica Lista Celeste, encabezada por el actual secretario general Luis Lucero. La decisión fue por varias impugnaciones, como la falta de avales, la deuda en la cuota afiliatoria que algunos candidatos tenían y presuntas firmas apócrifas en planillas. En este contexto, los opositores decidieron ir a la Justicia para evitar que los comicios del 13 de abril se lleven a cabo y para que el proceso se haga de nuevo.

DIARIO HUARPE habló con el excandidato a secretario adjunto de la lista impugnada, Damián Ocampo, quien aseguró que ya presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación con el objetivo de que el proceso previo a las elecciones se lleve a cabo nuevamente. Además, en estos días harán lo propio con un recurso de amparo que llevarán hasta la Justicia para que los comicios no se celebren el 13 de abril. Conforme su postura, las impugnaciones por las que la Junta Electoral no oficializó la lista son completamente injustas y desiguales.

Cabe la pena recordar que sobre la Lista Verde pesan la presentación de 314 avales inválidos, de candidatos que no daban con la antigüedad en el cargo docente, en el gremio y con deudas en la cuota afiliatoria de UDAP. Además, habrían firmado de manera apócrifa en algunas planillas.

Ocampo dijo que la lista oficialista utilizó los canales institucionales para llevar a cabo las impugnaciones, ya que tienen a la mano todo el historial de cada uno de los afiliados, así como también los papeles a través de los cuales se acusó por las firmas falsas.

"Nosotros no tenemos forma de saber si ellos debían cuotas sindicales o si tenían la antigüedad suficiente. Las acusaciones de las firmas apócrifas las pudieron hacer gracias a que acceden a papeles antiguos, porque compararon firmas del 2015 con actuales. Nosotros no podemos hacer eso y ya es desigual", dijo Ocampo.

Por otra parte, Ocampo manifestó que el día 12 de febrero la Junta Electoral los llamó y les dio hasta el 16 del mismo mes para corregir pos errores en los avales (faltaban los números de afiliados a UDAP). Según planteó, el enojo viene luego de que la junta aduce que se presentaron fuera de tiempo, cuando ellos mismos supuestamente accedieron a estos días extra para las correcciones.

En este sentido, para la Lista Verde hubo una cuestión clave que condicionó las elecciones: la conformación de la Junta Electoral, formada por tres miembros afines a la Lista Celeste.

Por todas estas situaciones es que irán a la Justicia y evitar que la Lista Celeste vuelva a estar al frente de UDAP. Para Lucero, que los de la Lista Verde tomen el camino de la Justicia es totalmente válido.

"Es un camino totalmente válido que vayan a la Justicia. Mientras tanto, yo les di todas las posibilidades para que formaran una lista, hasta les di un estatuto que antes era muy difícil de conseguir. Para mí que haya competencia era una forma de legitimarme, pero tampcoo podemos permitir estas situaciones. Yo me solidarizo con los miembros de la Junta y los invito a todos a pensar que en plenario no pudieron hacer elegir a sus candidatos. No voy a permitir que se dude de la legitimidad del proceso", sentenció.