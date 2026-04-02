Un adolescente quedó grave tras el choque entre un moto y una bici

En la mañana de este martes, aproximadamente a las 08:43 horas, se produjo un grave incidente vial sobre la Ruta Nacional 20. El siniestro ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 543, en jurisdicción del departamento 25 de Mayo.

En el lugar, una motocicleta RVM de 250 centímetros cúbicos impactó violentamente contra una bicicleta rodado 26. El primer vehículo era conducido por un joven de 25 años oriundo de la provincia de Mendoza, mientras que en el rodado menor circulaba un adolescente de 15 años que tiene su domicilio en la zona.

Debido a la magnitud del golpe, el menor de edad perdió el conocimiento de manera inmediata en el sitio del choque. Los servicios de emergencia intervinieron rápidamente y, de acuerdo a la información oficial, constataron que el adolescente presentaba un traumatismo encéfalo craneano y un corte en la frente.

Por este motivo, fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Por su parte, el conductor del rodado de mayor cilindrada también recibió asistencia y fue derivado para la realización de controles de rutina con el fin de evaluar su estado general tras la colisión.

La investigación para esclarecer la mecánica del choque quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, organismo que dispuso una serie de medidas para avanzar con el caso.

En el escenario del hecho trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional junto a peritos especializados, quienes realizaron las primeras tareas para establecer responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se incorporen informes técnicos y diversos testimonios que permitan reconstruir con precisión las circunstancias en las que se produjo el violento impacto.