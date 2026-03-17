Un anciano de 77 años murió tras ser embestido por un auto mientras circulaba en bicicleta

Un nuevo siniestro vial enluta a la provincia de San Juan. Un hombre de 77 años identificado como Roberto Mario Tapia falleció anoche, cerca de las 23, como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras ser embestido por un vehículo en el departamento Rivadavia.

Con esta nueva víctima fatal, ya son 20 las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la provincia en lo que va del año, una cifra que enciende las alarmas sobre la siniestralidad vial en las calles y rutas sanjuaninas.

El momento del impacto

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió en la intersección de Rastreador Calívar y Pasaje Castro, cuando un automóvil atropelló a Tapia, quien circulaba en bicicleta por la zona. El impacto fue de tal magnitud que el ciclista sufrió lesiones de extrema gravedad.

El otro vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por Santiago Paredes Echeverría, un joven de 23 años. Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjo el choque, aunque personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho.

La lucha por su vida

Tras el impacto, Tapia fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde ingresó con politraumatismos de consideración. Pese al esfuerzo del personal médico que intentó reanimarlo y estabilizarlo, las heridas resultaron ser mortales y el hombre falleció horas más tarde.

La noticia de su muerte conmocionó a sus familiares y allegados, quienes deberán atravesar el dolor de una pérdida que pudo haberse evitado. El deceso se produjo mientras los profesionales de la salud luchaban por salvarle la vida, aunque las lesiones eran incompatibles con ella.

Un año trágico en las rutas sanjuaninas

Con la muerte de Roberto Mario Tapia, la provincia alcanzó las 20 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, una estadística que refleja la preocupante situación de la seguridad vial en San Juan.

La causa quedó en manos de la justicia, que investiga las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad del conductor del Chevrolet Corsa en el siniestro que terminó con la vida del anciano ciclista.