El atletismo mundial quedó impactado por la irrupción de una nueva promesa: el australiano Gout Gout, de apenas 18 años, logró un tiempo de 19.67 segundos en los 200 metros durante el Campeonato de Australia disputado en Sídney, una marca que lo coloca por delante de lo que había conseguido Usain Bolt a esa misma edad.

El registro tiene una dimensión histórica, ya que el jamaiquino —considerado el mejor velocista de todos los tiempos— había corrido esa distancia en 19.93 segundos cuando tenía 18 años. La comparación directa con Bolt no tardó en instalarse, alimentando la expectativa sobre el futuro del joven australiano.

La actuación de Gout no solo le permitió quedarse con la prueba, sino también marcar un nuevo estándar en categorías juveniles y confirmar su condición de fenómeno emergente en el atletismo internacional. Su tiempo incluso mejora ampliamente sus propias marcas previas, consolidando una evolución meteórica en los últimos años.

El velocista, nacido en 2007 y de origen sudsudanés, ya venía siendo seguido de cerca por especialistas tras romper récords en Oceanía y destacarse en competencias juveniles. Sin embargo, esta actuación lo posiciona definitivamente en la elite y lo proyecta como una de las grandes figuras del futuro.

El impacto de su marca reavivó las comparaciones con Bolt, dueño de los récords mundiales absolutos en 100 y 200 metros, y abre el interrogante sobre si el joven australiano podrá sostener su progresión y convertirse en el heredero del trono de la velocidad.

Con apenas 18 años, Gout Gout ya rompió el reloj y captó la atención del mundo deportivo, en una disciplina donde los tiempos y la precocidad suelen marcar el inicio de carreras legendarias.