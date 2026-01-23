Un bebé de cuatro meses quedó grave tras un choque entre una moto y un auto en Caucete

Un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en el barrio Conjunto IV del departamento de Caucete dejó como consecuencia más crítica a un bebé de tan solo cuatro meses de vida, quien sufrió politraumatismos. El menor se encontraba viajando como acompañante en una motocicleta que colisionó con un automóvil.

Según la información preliminar brindada por las autoridades, el siniestro involucró a una motocicleta Zanella 110 cc, conducida por Darío Gabriel Tapia de 44 años, quien transportaba a su nieto, y a un automóvil Volkswagen Senda, al mando de José Noguera de 35 años. Las causas exactas que provocaron la colisión entre ambos vehículos se encuentran bajo investigación por parte de los efectivos correspondientes.

Inmediatamente después del impacto, tanto el conductor de la moto como el bebé fueron trasladados con carácter de urgencia al Hospital de Caucete para recibir la primera atención médica. Dada la gravedad de las lesiones presentadas por el menor, este fue derivado al Hospital Rawson, acompañado por su madre de 18 años. El diagnóstico médico indicó que el bebé presenta politraumatismos y escoriaciones, por lo que permanece en observación mientras los profesionales evalúan de manera constante su evolución clínica.