Pasó 127 días preso por una denuncia falsa: liberaron al DJ acusado de abusar de la hija de su expareja

Después de pasar cuatro meses preso en el penal de Chimbas, recuperó su libertad este jueves el DJ caucetero que había sido acusado de someter sexualmente a la hija de su expareja. La resolución fue ordenada por la jueza de garantías Gloria Chicón, a partir del pedido de sobreseimiento total y definitivo presentado por el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.

G.S., de 31 años, fue detenido el 3 de noviembre de 2025 y permaneció 127 días alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Al finalizar la audiencia en la que se confirmó su liberación, el joven se abrazó con sus abogados defensores, Claudio Vera y Alejandra Iragorre, y casi rompió en llanto por la pesadilla que vivió desde el momento de su detención.

El caso se inició el 1 de noviembre de 2025, cuando el padre de una adolescente de 15 años denunció ante la UFI ANIVI que el novio de su expareja, un DJ de Caucete, había sometido sexualmente a la chica. La presentación se realizó después de que la menor fuera internada tras sufrir una crisis de nervios y un intento de suicidio. En su primera declaración, la joven aseguró que el hombre aprovechaba los momentos en que quedaban a solas para acosarla y abusar de ella.

A partir de esa denuncia, el fiscal del caso tomó medidas urgentes. El joven fue detenido el 3 de noviembre y el día 5 le dictaron la prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado por la convivencia, de modo que lo enviaron al penal de Chimbas. Durante toda la investigación permaneció preso mientras el fiscal reunía pruebas y tomaba testimonios.

Con el paso de los meses, la causa dio un giro inesperado. La adolescente pidió declarar nuevamente ante los profesionales de la fiscalía y allí se retractó de su denuncia. En esa nueva declaración afirmó que todo lo que había dicho era falso y explicó que había acusado al novio de su madre porque no lo quería y pretendía que su mamá se separara de él y retomara la relación con su padre.

A partir de esa retractación, el fiscal solicitó el sobreseimiento total y definitivo del DJ al considerar que la acusación había quedado sin sustento. Finalmente, la jueza de garantías Gloria Chicón hizo lugar al planteo y este jueves ordenó la liberación del joven caucetero, que pasó 127 días detenido por un hecho que nunca ocurrió.