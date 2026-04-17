Un impactante accidente quedó registrado en cámaras de seguridad cuando un camión atropelló a dos mujeres mientras realizaba una maniobra en reversa en el estacionamiento de un shopping en la ciudad de Pucón, en Chile.

El hecho ocurrió cuando el vehículo, perteneciente a una empresa de transporte de valores, ingresaba marcha atrás al predio sin advertir la presencia de las mujeres que se encontraban en la zona.

Según las imágenes y el informe policial, el conductor continuó la maniobra sin percatarse de las víctimas hasta que las embistió, en una secuencia que generó conmoción por la violencia del impacto.

Como consecuencia, una de las mujeres sufrió lesiones de gravedad, incluyendo fracturas expuestas luego de que las ruedas del camión pasaran sobre sus piernas

Tras el episodio, el conductor fue imputado por la Justicia chilena por lesiones graves y quedó sujeto a medidas cautelares mientras avanza la investigación, que tendrá un plazo inicial de 90 días.

El caso reavivó la preocupación por la seguridad en zonas de estacionamiento y maniobras de vehículos de gran porte, especialmente en espacios con circulación de peatones.