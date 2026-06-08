Denunció a su pareja por violencia de género y terminó agrediendo a la policía

La mañana de este lunes se vio alterada por un complejo episodio en un edificio de la zona de Mitre y Mendoza. Lo que comenzó como un auxilio por un presunto caso de violencia de género derivó en una situación inesperada para los uniformados que acudieron al lugar.

Cerca de las 10 de la mañana, los efectivos llegaron al inmueble tras recibir el llamado de una mujer que solicitaba ayuda. En un primer momento, la denunciante prestó colaboración y relató lo sucedido para facilitar la tarea policial. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando el personal decidió proceder a la detención del hombre señalado como agresor.

En medio del operativo, la mujer sufrió una crisis nerviosa y reaccionó de forma violenta contra los agentes que participaban de la intervención. Durante el arrebato, dañó un equipo de comunicación de la fuerza y agredió físicamente a una de las policías presentes.

Debido a estos incidentes, los uniformados aprehendieron tanto al sujeto denunciado originalmente como a la propia mujer, quien ahora enfrenta cargos por los ataques ocurridos durante la intervención.