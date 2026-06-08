La recta final de la preparación para la Copa del Mundo en Norteamérica se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los entrenadores de las distintas selecciones. Los encuentros amistosos previos, lejos de ser simples bancos de pruebas, están funcionando como una auténtica picadora de carne debido a la seguidilla de bajas. En las últimas horas, el turno de sufrir le tocó a Marruecos, que encendió las alarmas rojas por el estado de una de sus máximas figuras, Abde Ezzalzouli, quien abandonó el campo de juego entre lágrimas y quedó prácticamente descartado para la máxima cita.

Una jugada fortuita que terminó en pesadilla

El fatídico episodio ocurrió en Nueva Jersey, durante el compromiso preparatorio frente a Noruega. Minutos después de haber brillado asistiendo de gran manera a Brahim Díaz para decretar el 1-0 transitorio, el delantero del Real Betis de España se convirtió en la víctima de una acción de juego completamente desafortunada en el corazón del área.

Durante un tiro de esquina, el atacante noruego Alexander Sorloth forcejeó con el marroquí Chadi Riad para ganar la posición. El empujón provocó que Riad perdiera el equilibrio y terminara cayendo con todo el peso de su cuerpo directamente sobre la pierna derecha de Abde.

El extremo se desplomó de inmediato sobre el césped con visibles muestras de dolor, obligando al ingreso urgente del cuerpo médico de los Leones del Atlas. Aunque el futbolista intentó ponerse de pie y continuar jugando por el honor de su país, la intensa dolencia en la articulación se lo impidió, retirándose reemplazado y con los ojos vidriosos.

Un diagnóstico que apaga las ilusiones mundialistas

Los resultados de los primeros estudios médicos realizados en suelo estadounidense arrojaron un panorama sumamente desalentador para el búnker africano. Abde padece un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, una lesión que en los plazos médicos normales demanda entre tres y cuatro semanas de recuperación efectiva.

Teniendo en cuenta que el debut absoluto de Marruecos frente a la poderosa Selección de Brasil está pautado para dentro de apenas cinco días en el MetLife Stadium, el margen de tiempo anula cualquier posibilidad de una rehabilitación récord. Si bien la federación marroquí lo someterá a nuevos chequeos de alta complejidad para agotar instancias, en el país africano ya dan por hecho que se perderá el torneo.

Para colmo de males, el combinado dirigido tácticamente por Walid Regragui también prende velas por la situación del defensor Noussair Mazraoui. El pilar del Manchester United sufrió una luxación de hombro que lo marginará de las canchas por unos 10 días, aunque en su caso el cuerpo técnico mantiene una mínima esperanza de infiltrarlo para que pueda decir presente en el exigente estreno mundialista.