Lionel Messi encendió las alarmas de la Selección Argentina luego de pedir el cambio durante el partido que Inter Miami venció a Philadelphia Union, por una molestia muscular y al momento de ser sustituido se fue directo al vestuario.

Según se sabe hasta el momento, Messi pidió el cambio solo por precaución por una contractura leve en el isquiotibial izquierdo y prefirió salir para no arriesgarse.

A las pocas horas de hacerse chequeos médicos, el primer diagnóstico indicó que no se trata de una lesión de gravedad.

Este reporte trajo alivio, puesto que quedan pocos días de comenzar el Mundial. Se espera que el lunes 1° de junio se sume a los entrenamientos en Estados Unidos, a la espera del debut ante Argelia del 16 de junio.

Sobre el cambio

El astro rosarino encendió las alarmas en el duelo de Inter Miami frente a Philadelphia Union (terminó 6 a 4), este domingo pasado. A los 28 minutos del segundo tiempo, pidió el cambio por un dolor en el posterior de su pierna izquierda y se marchó directo al vestuario del Nu Stadium.

“Realmente está fatigado en ese sentido. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue”, explicó Ángel Guillermo Hoyos, técnico de las Garzas.

Este lunes, el astro rosarino se sometió a estudios y demostraron que la molestia no es de gravedad. El primer diagnóstico llevó tranquilidad a todos en la Selección Argentina, a 17 días del inicio de la Copa del Mundo.

Lo que viene

Un grupo de jugadores la Albiceleste se entrenará esta semana en el predio de Ezeiza, antes de viajar el domingo 31 de mayo. De no mediar imprevistos, la “Pulga” (que se prepara para su sexta Copa del Mundo) se sumará a los entrenamientos con sus compañeros de la Albiceleste, el próximo lunes.

La Selección Argentina disputará dos amistosos antes del Mundial 2026. Primero se medirá con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas. El segundo, frente a Islandia, el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca. La gran final del certamen será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol abandonó la cancha a los 27 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Mateo Silvetti. Momentos antes de la modificación el ex hombre de Barcelona se quedó parado en la mitad de cancha mientras el juego continuaba.

Además, sorprendió que Messi se fuera directo a los vestuarios, sin evidenciar ninguna molestia, pero rápidamente los médicos del equipo llegaron a esa zona para atenderlo.

Victoria de Inter Miami

Pese a que toda la atención se la llevó la salida de Messi, el Inter Miami completó una victoria por 6-4 ante el Philadelphia Union.

El local se impuso con un doblete del delantero Germán Berterame, un triplete del interminable atacante Luis Suárez y un tanto del volante argentino Rodrigo De Paul, mientras que para la visita marcó tres veces el delantero Milan Iloski y también convirtió el uruguayo Bruno Damiani.

Con este triunfo, el equipo de camiseta rosa se mantiene en el segundo lugar de la conferencia este de la MLS, con 31 puntos, mientras que su rival continúa en el último puesto, con siete unidades tras 15 jornadas.



