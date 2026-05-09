En esta edición de UPD Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe, dos escuelas de Caucete protagonizaron uno de los cruces más parejos y tensos de la competencia. La Escuela Secundaria Obispo Zapata y la Escuela Secundaria Andina llegaron dispuestas a dejar todo en cada ronda y terminaron regalando un programa cargado de suspenso, estrategias y un cierre inesperado.

Por un lado, estuvo la Escuela Secundaria Obispo Zapata, 5to 2da, representada por Santiago Reynoso y Santiago Agüero, acompañados por la profesora María Alejandra Serres. Vestidos de azul y con la energía bien arriba, rápidamente se ganaron el apodo de “el equipo de los Santiagos”. Chispa, velocidad y comentarios constantes marcaron su estilo durante toda la competencia.

Del otro lado apareció la Escuela Secundaria Andina, 5to 1ra, con Cristian Moran y Diego Benegas junto a la profesora Joana Laura Plaza Videla. El equipo naranja mostró un perfil totalmente distinto: tranquilos, silenciosos y medidos. Sin hacer demasiado ruido, respondieron con precisión y se mantuvieron siempre en partido.

La competencia arrancó con ambos equipos firmes. En la primera ronda, la Obispo Zapata respondió correctamente una pregunta de ciencia, mientras que Andina hizo lo propio en arte.

La segunda ronda mantuvo la misma lógica. Curiosamente, ambos equipos cayeron en matemática y ambos acertaron. El marcador seguía igualado y el programa empezaba a tomar temperatura. Ahí ya se respiraba clima de final, aunque todavía faltaba mucho recorrido.

Escuela Secundaria Andina, 5to 1ra, alumnos: Cristian Moran y Diego Benegas. FOTO HUARPE.

La primera diferencia llegó en la tercera ronda. El equipo azul falló una pregunta de lengua relacionada con recursos literarios, mientras que la Andina respondió correctamente una consigna de ciencia sobre la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento. Los naranjas pasaron al frente y empezaron a jugar con la presión a favor.

Sin embargo, el envión no duró demasiado. En la cuarta ronda, la Obispo Zapata acertó en lengua y la Andina no pudo responder correctamente en la misma categoría. Todo volvía a empatarse y el estudio era una mezcla de nervios y festejos contenidos.

La quinta ronda mantuvo el suspenso intacto. Deportes para los azules, historia para los naranjas y ambos equipos respondiendo correctamente. Nadie lograba despegarse. Era un partido de ajedrez, pero con ruleta y cronómetro.

En la sexta ronda parecía que la balanza se inclinaba definitivamente. Obispo Zapata falló en geografía y Andina acertó. El equipo naranja quedaba nuevamente arriba y obligaba a sus rivales a salir a buscar el empate.

Y ahí apareció la jugada estratégica del programa. En la séptima ronda, el equipo azul decidió usar el comodín para responder sobre arte y acertó. Andina, en cambio, eligió no usarlo, fue a ruleta y no pudo responder correctamente deportes. Otra vez igualdad absoluta.

En la octava, Obispo Zapata respondió correctamente historia y dejó toda la presión del lado naranja. Pero la Andina no se achicó: eligió ruleta, salió deportes y también acertó.

El desempate de UPD se resolvió con historia argentina

Con ambos equipos empatados, todo se definió en una pregunta de aproximación sobre historia argentina. La consigna parecía sencilla, pero terminó sorprendiendo a los equipos en el juego: ¿cuántos habitantes tenía aproximadamente Argentina en 1810?

El equipo azul dijo 20 millones y el naranja respondió 28.500.000. La cifra correcta era cerca de 600 mil habitantes. Esa diferencia terminó inclinando la balanza y le dio la victoria final a la Escuela Secundaria Obispo Zapata.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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