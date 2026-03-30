El cronómetro arrancó y 54 pares de manos se lanzaron sobre las mesas al mismo tiempo. Nadie habló. O casi nadie. El Hotel Alcázar, en San Juan, se convirtió el sábado 28 de marzo en un espacio inusual: decenas de personas concentradas, en silencio relativo, armando rompecabezas contra el tiempo.

Con 54 participantes, se dio la edición más convocante. FOTO: Gentileza

Era la cuarta edición del Puzzle Club SJ, el torneo que Victoria Manresa Bravo organiza desde que decidió traer a San Juan algo que ya existe en Buenos Aires, en Colombia y en buena parte del mundo, pero que aquí todavía no tenía forma. Esta vez fue diferente a las anteriores: más grande, más estructurado, y con una novedad que cambió la dinámica de la competencia.

La gran novedad: equipos de cuatro

Hasta ahora, el torneo sólo admitía duplas. Esta edición incorporó por primera vez la categoría de equipos de cuatro integrantes, lo que modificó las estrategias que se vieron sobre las mesas. Algunos grupos dividieron el trabajo por zonas del rompecabezas, otros clasificaron las piezas por color en recipientes que habían traído de sus casas, otros buscaban patrones en la imagen antes de tocar una sola pieza.

Un evento familiar. FOTO: Gentileza

La jornada contemplaba dos modalidades: competitiva, con un máximo de tres horas para completar el puzzle, y recreativa, con cinco horas disponibles para quienes simplemente quisieran armar sin presión de reloj.

Victoria dio la señal de largada de la manera más concreta posible: pidió a todos los participantes que levantaran las manos. Cuando las bajaron, el cronómetro ya estaba corriendo.

Los ganadores

En la categoría equipos, el primer puesto fue para Aylén Salas, Enzo Rosales, Magalí Reinoso y Juan Scaliter, que completaron el rompecabezas en 2 horas, 2 minutos y 55 segundos. El segundo lugar correspondió a Ludmila Aguilera Maristany, Carla Aguilera Maristany, Antonela Aguilera Maristany y Mario Zárate, con un tiempo de 2:06:45.

Los flamantes ganadores de la categoría en equipo. FOTO: Gentileza

En parejas, Sofía Marinero y Virginia Marinero ganaron con 2:30:05, seguidas por Florencia Cosentino y Germán Narváez, que terminaron en 2:41:00.

Entre los 54 participantes había personas que ese día tocaron un rompecabezas por primera vez en su vida. Y otras que nunca antes habían competido.

Las ganadoras de la categoría en parejas. FOTO: Gentileza

De 18 personas a 54

La primera edición del Puzzle Club SJ convocó entre 18 y 20 participantes, un número que pareció discreto hasta que empezaron a llegar mensajes de quienes habían quedado afuera pidiendo una nueva fecha. Desde entonces, el evento no dejó de crecer.

"Me pareció súper emocionante ver tanta gente que comparte una misma afición, eligiendo acompañarnos un sábado a la tarde poniéndole toda la onda, ya sea compitiendo o relajada charlando", dijo Victoria en diálogo con DIARIO HUARPE.

La organización, que se mueve a través del Instagram @puzzleclubsj, ya tiene fechas confirmadas para abril: dos ediciones más pequeñas en el café Le Brunch, los sábados 18 y 25. Y el volumen de interés hace pensar que no serán las últimas.

Por qué un rompecabezas

Victoria tiene 26 años, trabaja de forma remota y no cree que la tecnología sea el problema, pero sí que algo se perdió en el camino. "Necesitamos una actividad que genere una desconexión de la tecnología y una conexión con otras personas", explicó. El rompecabezas, para ella, reúne las condiciones: estimula la motricidad, favorece la salud mental y activa los vínculos.

Su referencia no son sólo los grandes torneos de Buenos Aires, donde un evento puede convocar entre 400 y 600 personas. También miró a Colombia, el único país de Sudamérica que participa en la Asociación Mundial de Armado de Puzzle. En San Juan no había nada parecido. Ahí vio la oportunidad.

Una escena que se repite edición a edición resume bien lo que busca: abuelos saliendo con sus nietos a armar rompecabezas un sábado a la tarde. ¿Qué lindo que una actividad así sea intergeneracional?", dijo Victoria al recordarlo.

El sábado, las piezas volvieron a mezclarse sobre las mesas del Alcázar. Y los que estuvieron ahí ya saben que no fue la última vez.

Dato

El Puzzle Club SJ busca colaboradores: cafeterías, salones, jugueterías y proveedores de alimentos interesados en sumarse pueden contactarse a través de @puzzleclubsj en Instagram.