A poco más de dos meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026, previsto para el 11 de junio, más sanjuaninos consultan y compran paquetes para viajar a Estados Unidos y presenciar lo que podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi. Así lo aseguraron agencias de viajes de la provincia a DIARIO HUARPE, que coinciden en un escenario activo.

Una de la agencias consultadas fue Conectar Viajes, vinculada a la multinacional Tower Travel, donde su representante Natalia Castro Bedini indicó que las ventas continúan y las consultas crecieron en las últimas semanas tras meses más tranquilos “En marzo volvieron las consultas y ya seguimos vendiendo. Hay mucha gente que ha señado y con un 30% pueden congelar el precio”, explicó aunque destacó que los picos de ventas fueron en noviembre y diciembre.

En cuanto a la oferta, señaló que los paquetes más vendidos son los que incluyen dos partidos de fase de grupos, con opciones de estadía flexibles entre cuatro y 11 noches. Los precios rondan los US$7.000 para propuestas intermedias, mientras que los paquetes más completos alcanzan los US$9.500. Además, advirtió que las entradas para instancias como octavos de final están casi agotadas, lo que limita la disponibilidad.

En paralelo, una de las agencias con trayectoria en la provincia coincidió en que el mercado sigue activo lo que genera que haya pocas plazas disponibles. “En las ultimas semanas estamos vendiendo muy bien, nos quedan muy pocos lugares”, afirmó Vittorio Vatteroni.

Asimismo, detalló que el paquete más demandado incluye 16 noches de alojamiento y entradas para los tres partidos de Argentina en fase de grupos, con un valor cercano a los US$9.550 por persona. También mencionó que se sumaron opciones de compra de entradas sin alojamiento para fases eliminatorias, aunque con precios variables según la demanda.

Por su parte, Sergio Sirerol, de la agencia Puesto del Sol, planteó un panorama más moderado. Señaló que las ventas actuales son menores porque la mayoría de los paquetes se comercializó con anticipación. “Lo que se vendió, ya se vendió. El que compró lo hizo antes. El pico de ventas fue en diciembre cuando se realizó el sorteo de sedes”, explicó. En ese sentido, remarcó que hoy las consultas son más cautelosas y que el contexto internacional y los precios influyen en la decisión.

Respecto a los paquetes, indicó que los más elegidos en su momento fueron los de mayor duración, con alrededor de 12 días y tres partidos incluidos, con valores que rondaban los US$3.000 en etapas iniciales de venta. Actualmente, los precios son más altos y la disponibilidad es limitada, tanto en entradas como en alojamiento.

Con este panorama, el interés por viajar al Mundial 2026 se mantiene vigente entre los sanjuaninos, con un mercado que todavía se mueve, pero cada vez más condicionado por la cercanía del evento, los costos y la disponibilidad

Amigos y padre e hijo, los más interesados

A medida que se acerca el Mundial, el perfil del viajero sanjuanino deja en claro que no se trata solo de ver fútbol, sino de vivir una experiencia en compañía. Según coincidieron las agencias consultadas, los grupos de amigos y los planes de “padre e hijo” son los que más concretan compras, impulsados por la idea de compartir un momento único. Aunque también hay interes de grupos de familias