Las 10 mejores tartas dulces del mundo: un ranking que va desde Grecia hasta Finlandia

La imagen de una tarta recién salida del horno, con su aroma dulce envolviendo la cocina y su masa dorada crujiendo bajo el cuchillo, es un lenguaje universal. Atraviesa fronteras, climas y culturas. En cada país, este postre se ha convertido en el protagonista de las reuniones familiares, las celebraciones y esos pequeños rituales cotidianos que endulzan la vida.

Pero, ¿cuáles son las tartas que mejor representan la identidad y el sabor de sus regiones? El reconocido portal gastronómico Taste Atlas ha elaborado un ranking con las diez tartas dulces de mayor reconocimiento internacional. No solo por su relevancia en la gastronomía local, sino por su influencia global y su capacidad para contar una historia a través de ingredientes sencillos y técnicas tradicionales. Desde las islas griegas hasta los bosques de Finlandia, este es un recorrido por el patrimonio más dulce del mundo.

1. Melopita (Sifnos, Grecia)

En la pintoresca isla de Sifnos, la melopita es mucho más que un postre: es un símbolo de hospitalidad. Su origen se encuentra en las tradiciones rurales que veneran dos productos esenciales: la miel y el queso fresco. A diferencia de otras tartas, esta no lleva base de masa. Su textura densa y cremosa se logra mezclando queso local (generalmente mizithra o anthotyro) con huevos y miel, aromatizada con un toque de limón y canela. El resultado es una tarta rústica y elegante que suele coronar las mesas en las grandes festividades.

Ingredientes:

500 g de queso fresco

3 huevos

120 g de miel (más para bañar)

Ralladura de limón

Canela en polvo

Preparación: Trabajar el queso con una espátula hasta obtener una crema suave. Incorporar los huevos de a uno, luego la miel y la ralladura de limón. Verter en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar. Servir bañada con miel tibia y espolvoreada con canela.

2. Appeltaart (Países Bajos)

La appeltaart ocupa un lugar central en la cultura neerlandesa, asociada a la calidez de los hogares y a la vida social en las cafeterías. Su principal distintivo es una masa quebrada gruesa que envuelve un generoso relleno de manzanas ácidas, pasas y una mezcla de especias que la diferencian de sus parientes europeas. La característica cobertura enrejada no solo la hace visualmente inconfundible, sino que permite que los aromas se liberen lentamente durante el horneado.

Ingredientes:

200 g de mantequilla

300 g de harina

150 g de azúcar

1 huevo

4 manzanas ácidas

50 g de pasas

Canela

Preparación: Mezclar la mantequilla fría con el azúcar y la harina hasta obtener migas. Añadir el huevo y amasar. Forrar un molde con dos tercios de la masa. Rellenar con las manzanas en cubos mezcladas con pasas, azúcar y canela. Con el resto de la masa, formar tiras y crear una rejilla sobre la superficie. Pintar con huevo batido y hornear a 180°C durante 50-60 minutos. Servir tibia con nata montada.

3. Szarlotka (Polonia)

Emblema de la repostería casera polaca, la szarlotka tiene sus raíces en influencias francesas, pero con el tiempo se ha consolidado como un tesoro nacional. A diferencia de su versión neerlandesa, aquí la masa es más tierna, una mezcla entre quebrada y sablée, y el relleno es una compota de manzana cocida lentamente con canela. La cobertura puede variar desde una masa rallada que crea una textura crujiente hasta un suave merengue.

Ingredientes:

250 g de harina

150 g de mantequilla

2 yemas

100 g de azúcar

1 kg de manzanas

Canela

Azúcar glas (para decorar)

Preparación: Formar una masa con harina, mantequilla, yemas y azúcar. Dividir en dos y refrigerar. Cocinar las manzanas en cubos con azúcar y canela hasta obtener una compota espesa. Extender una base de masa en el molde, añadir la compota y cubrir con la segunda masa desmenuzada o rallada. Hornear a 180°C por 40 minutos. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar glas.

4. Pastel de mantequilla de maní (Georgia, EE. UU.)

Este postre es un homenaje a la tradición agrícola del estado de Georgia, el principal productor de cacahuetes en Estados Unidos. El Peanut Butter Pie es un postre indulgente que combina una base crujiente de galleta Graham con un relleno sedoso de mantequilla de maní y queso crema, coronado con crema batida y cacahuetes tostados. Es un clásico de la cocina sureña que equilibra lo salado y lo dulce a la perfección.

Ingredientes:

200 g de galletas Graham

80 g de mantequilla derretida

200 g de mantequilla de maní cremosa

200 g de queso crema

100 g de azúcar

200 ml de crema para batir

Cacahuetes tostados para decorar

Preparación: Mezclar las galletas trituradas con la mantequilla y presionar en un molde. Hornear 10 minutos a 180°C y dejar enfriar. Batir la mantequilla de maní, el queso crema y el azúcar hasta obtener una mezcla lisa. Incorporar la crema batida con movimientos envolventes. Verter sobre la base y refrigerar por al menos dos horas. Decorar con cacahuetes y crema batida.

5. Galatopita (Grecia)

De regreso a Grecia, encontramos la galatopita, una tarta que destila la esencia de la repostería hogareña más reconfortante. Su nombre significa "tarta de leche", y efectivamente su principal componente es una crema espesa elaborada con leche, sémola y huevos. A diferencia de otras cremas, esta se hornea hasta que su superficie adquiere un tono dorado intenso y una fina capa crujiente. Se sirve fría, generosamente espolvoreada con canela y azúcar glas.

Ingredientes:

1 litro de leche

120 g de sémola

150 g de azúcar

3 huevos

Ralladura de limón

Canela y azúcar glas

Preparación: Calentar la leche y añadir la sémola y el azúcar, removiendo constantemente hasta que espese. Retirar del fuego, incorporar los huevos batidos y la ralladura de limón. Verter en una fuente engrasada y hornear a 180°C durante 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejar enfriar y espolvorear con canela y azúcar glas antes de cortar.

6. Mattentaart (Geraardsbergen, Bélgica)

Procedente de la ciudad de Geraardsbergen, la mattentaart es una de las pocas tartas con denominación de origen protegida en Europa. Su historia se remonta a la Edad Media y su secreto reside en el uso de una cuajada de leche (suero) que se elabora de manera artesanal. Esta cuajada se mezcla con yemas, azúcar y un toque de esencia de almendra, creando un relleno ligeramente ácido que contrasta con la envoltura crujiente de hojaldre.

Ingredientes:

500 ml de leche

500 ml de suero de leche

2 huevos

100 g de azúcar

Masa de hojaldre

Esencia de almendra

Preparación: Hervir la leche y el suero hasta que se corte la mezcla. Filtrar la cuajada y dejarla escurrir varias horas. Batir las yemas con el azúcar y la esencia de almendra, mezclar con la cuajada y luego integrar las claras a punto nieve. Forrar pequeños moldes individuales con hojaldre, rellenar, cubrir con otra capa de hojaldre y hornear a 200°C durante 25 minutos.

7. Tarta de moras (Oregón, EE. UU.)

Oregón aporta a este ranking un postre que es un símbolo de su estación más fértil: el verano. La estrella aquí es la marionberry, una variedad de mora desarrollada en el estado, conocida por su sabor intenso y ligeramente ácido. La tarta de moras de Oregón se caracteriza por su rusticidad: una masa de hojaldre o quebrada que abraza un relleno jugoso y sencillo, con apenas un poco de azúcar y maicena para espesar.

Ingredientes:

300 g de harina

150 g de mantequilla fría

100 ml de agua fría

600 g de moras (idealmente marionberries)

150 g de azúcar

2 cucharadas de maicena

Preparación: Mezclar la harina y la mantequilla hasta obtener una textura arenosa. Añadir el agua y formar una masa. Dividir en dos. Forrar el molde con la mitad, rellenar con las moras mezcladas con azúcar y maicena. Cubrir con la segunda masa, sellar los bordes y realizar cortes para la ventilación. Hornear a 190°C por 45 minutos.

8. Tarta de lima (Florida, EE. UU.)

No se puede hablar de tartas icónicas sin mencionar la Key Lime Pie, el postre oficial del estado de Florida. Originaria de los Cayos de Florida, esta tarta se distingue por el uso de la lima Key, una variedad más pequeña, aromática y con un nivel de acidez único. La magia ocurre al mezclar su jugo con leche condensada y yemas; la acidez de la lima reacciona con la leche para espesar la mezcla sin necesidad de horneado prolongado, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido.

Ingredientes:

200 g de galletas Graham

80 g de mantequilla

4 yemas de huevo

400 ml de leche condensada

120 ml de jugo de lima Key

Preparación: Forrar un molde con la mezcla de galletas trituradas y mantequilla, y hornear 10 minutos a 180°C. Batir las yemas con la leche condensada y el jugo de lima. Verter sobre la base y hornear por 15 minutos más. Enfriar completamente y cubrir con crema batida antes de servir.

9. Banoffee Pie (Jevington, Inglaterra)

Nacida en el pequeño pueblo de Jevington en la década de 1970, la Banoffee Pie es una de las creaciones más jóvenes del ranking, pero su popularidad la ha convertido en un clásico instantáneo. Su nombre es un acrónimo de banana y toffee, los dos pilares de su composición. La sencillez es su mayor virtud: una base de galleta, una generosa capa de dulce de leche, rodajas de plátano maduro y una cobertura de crema batida.

Ingredientes:

200 g de galletas digestivas

80 g de mantequilla derretida

400 g de dulce de leche

3 plátanos maduros

200 ml de crema para batir

Virutas de chocolate (para decorar)

Preparación: Mezclar las galletas trituradas con la mantequilla y presionar en la base de un molde. Refrigerar 30 minutos. Extender el dulce de leche sobre la base, cubrir con las rodajas de plátano y finalizar con la crema batida. Decorar con virutas de chocolate.

10. Mustikkapiirakka (Finlandia)

Cerramos el recorrido en los bosques de Finlandia con la mustikkapiirakka, una tarta que es un auténtico homenaje a la cultura de la recolección de bayas. A diferencia de otras tartas de frutos rojos, esta utiliza una base de masa de trigo o centeno y un relleno ligero que combina los arándanos silvestres con yogur o crema agria, lo que le otorga una textura esponjosa y un sabor entre ácido y dulce. Es el sabor puro del verano nórdico.

Ingredientes:

200 g de harina

100 g de mantequilla

100 g de azúcar

300 g de arándanos (silvestres idealmente)

200 ml de yogur natural

1 huevo

Preparación: Formar una masa con la harina, mantequilla y azúcar, y cubrir el fondo y los bordes de un molde. Mezclar los arándanos con el azúcar, el yogur y el huevo. Verter la mezcla sobre la masa y hornear a 180°C durante 40 minutos. Dejar templar antes de servir.Estas diez tartas, reconocidas por su relevancia cultural y su sabor excepcional por Taste Atlas, son mucho más que un conjunto de recetas. Son un viaje a través de las tradiciones, los ingredientes autóctonos y el amor por la repostería que, desde Grecia hasta Finlandia, sigue uniendo a las personas en torno a la mesa.