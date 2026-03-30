A pocos días del inicio de Semana Santa, muchas personas aprovechan para vacacionar o descansar en familia. En este contexto, el movimiento turístico en San Juan muestra una tendencia clara: abundan las consultas, pero las reservas concretadas son menores en comparación con 2025.

Así lo confirmó Ariel Giménez Bacur, titular de Turismo Bacur EVT y presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje, a DIARIO HUARPE. “Hemos notado una baja en comparación con la temporada anterior. La gente hace muchas consultas, pero todavía no decide del todo. Hay quienes se toman el tiempo para planificar, mientras que otros esperan hasta último momento”, señaló, destacando que este escenario se diferencia del año pasado, cuando la mayoría de las reservas ya estaba confirmada.

El especialista explicó que la disminución en las reservas se debe, en parte, al reciente fin de semana largo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que también tuvo cuatro días y estuvo muy cercano en el calendario a Semana Santa. “Muchos sanjuaninos aprovecharon esa oportunidad para viajar y ahora prefieren esperar, quizás, hasta las vacaciones de invierno”, indicó.

A pesar de esto, Giménez Bacur aseguró que las expectativas del sector se mantienen, ya que las consultas son numerosas y los sanjuaninos suelen decidir a último momento. “Muchas personas que no se fueron de vacaciones de verano aprovecharon estos fines de semana largos para descansar”, agregó.

Destinos más elegidos y precios

De acuerdo con el presidente de la asociación, Semana Santa marca el inicio de la temporada activa para el turismo. “Arrancamos la temporada intermedia y a partir de ahí se empieza a notar un movimiento más intenso”, explicó.

En este sentido, Giménez Bacur detalló que los sanjuaninos están eligiendo destinos más lejanos, como Córdoba o las Cataratas del Iguazú, entre los más demandados, mientras que otros optan por opciones más cercanas, como Merlo. Sin embargo, también destacó que hay quienes planean recorrer destinos dentro de la provincia, como Calingasta, Valle Fértil o la Pampa del Leoncito.

Respecto a los costos, Giménez Bacur brindó un estimado de los precios que manejan las agencias de viajes: las Cataratas del Iguazú en avión rondan los $830.000, Termas de Río Hondo alrededor de $500.000, Merlo cerca de $300.000 y Carlos Paz presenta precios variables según la agencia.