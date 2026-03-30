Un chico de 13 años fue acusado de incendiar intencionalmente un colegio

Un adolescente de 13 años fue acusado de haber incendiado de manera intencional la Escuela N°102 de la localidad de San Antonio, en la provincia de Misiones. El edificio, que funcionaba desde hace 48 años en el Paraje Central, quedó completamente reducido a escombros tras el avance de las llamas ocurrido este sábado por la tarde.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Infobae que el fuego arrasó con la totalidad de la infraestructura escolar: las cuatro aulas, la dirección, los sanitarios, así como todo el mobiliario, equipos informáticos, pizarras digitales, cañones de proyección, equipos de audio y archivos históricos de la institución. La pérdida material es total y el establecimiento, que era un punto de encuentro y aprendizaje para decenas de familias de la zona, quedó inhabilitado.

La secuencia del siniestro

Todo comenzó en horas de la tarde del sábado, cuando vecinos del Paraje Central advirtieron la presencia de humo en el predio escolar y alertaron de inmediato a la directora del establecimiento. Ante la magnitud de la situación, la directora solicitó la intervención de la Policía de Misiones y de los Bomberos Voluntarios de la zona.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que las llamas ya se habían extendido con rapidez y que no existía posibilidad de rescatar materiales ni documentación del interior del edificio. Los bomberos trabajaron para controlar el incendio, pero los daños ya eran irreversibles.

Investigación: determinaron que fue intencional

Peritos de la División Criminalística y personal de Bomberos de la Unidad Regional XII trabajaron en el lugar en las primeras horas posteriores al siniestro. Tras las pericias correspondientes, los especialistas concluyeron que el incendio había sido provocado intencionalmente.

A partir de esa determinación, los investigadores comenzaron a recolectar testimonios entre los habitantes de la zona. Según indicaron fuentes del caso, varios vecinos señalaron haber visto a un adolescente dentro del predio escolar momentos antes de que comenzaran las llamas.

Identificación y situación judicial

Las diligencias permitieron identificar a un chico de 13 años como el presunto autor del incendio. Agentes de la Unidad Regional XII pusieron al menor a disposición de la justicia, y el caso quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado.

El adolescente fue notificado de la causa en presencia de sus padres, quienes fueron convocados al procedimiento. Según informaron las fuentes, el menor quedó a disposición de su familia mientras avanza la investigación, bajo la supervisión del juzgado interviniente.

En el proceso judicial también intervino la Dirección de Niñez y Adolescencia, que acompañará el caso y seguirá de cerca las instancias legales correspondientes, en el marco de la legislación penal juvenil.

Una escuela con casi medio siglo de historia

La Escuela N°102, inaugurada hace 48 años en el Paraje Central de San Antonio, era un pilar fundamental para la comunidad educativa de la zona. Su estructura no solo albergaba las actividades académicas, sino que funcionaba como un espacio de contención y encuentro para las familias.

La pérdida del edificio, sumada a la destrucción de equipamiento tecnológico y documentación histórica, representa un duro golpe para la comunidad, que ahora deberá reorganizar la continuidad del ciclo lectivo mientras se resuelve la situación judicial del menor acusado.

Las autoridades educativas y municipales aún no han informado sobre las medidas para garantizar las clases de los alumnos afectados ni sobre la eventual reconstrucción del establecimiento.