Un violento siniestro vial se registró este domingo en el departamento Caucete, cuando la rueda de un carro que trasladaba caballos se desprendió en plena circulación e impactó contra un vehículo que transitaba detrás, provocando daños materiales.

El hecho ocurrió en horas de la siesta sobre Ruta Nacional 20, a la altura de calle San Isidro. Según fuentes policiales, una camioneta Volkswagen Amarok que remolcaba un carro utilizado para el traslado de caballos —y que iba cargada con elementos vinculados a la tradicional Cabalgata a la Difunta Correa— sufrió un desperfecto. Por motivos que aún son materia de investigación, una de las ruedas del acoplado se salió de su eje.

El Ford Focus afectado tras el impacto de la rueda que se salió del carro que transportaba caballos.

La pieza se desplazó de manera descontrolada sobre la calzada e impactó de lleno contra la parte frontal de un Peugeot 408 que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, el automóvil sufrió daños de consideración, principalmente en el sector delantero y el tren delantero.

A pesar de la violencia del hecho, no se registraron personas heridas, lo que evitó que la situación pasara a mayores.

Tras el siniestro, intervino personal policial de la Comisaría 37°, bajo las directivas del comisario Esteban Echevarría, quienes realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar. Además, los efectivos constataron que la camioneta involucrada no contaba con la documentación habilitante para circular, por lo que fue retirada de circulación.

En tanto, el carro utilizado para el traslado de los animales fue secuestrado para la realización de pericias mecánicas que permitan determinar las causas del desprendimiento de la rueda.

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito de la zona y quedó bajo análisis de las autoridades judiciales competentes.