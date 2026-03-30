El PJ debate su estrategia electoral y crece la versión de una fórmula Cristina-Uñac

El peronismo comenzó a acelerar su debate interno frente a la posibilidad de que el Gobierno avance con la eliminación de las PASO, en un escenario que obliga a redefinir estrategias electorales. En ese marco, declaraciones del senador Oscar Parrilli reactivaron la discusión sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner y la eventual construcción de una fórmula que incluiría al sanjuanino Sergio Uñac.

Según publicó La Política Online, Parrilli fue contundente durante un acto en Tucumán de la campaña “Cristina Libre”: “Si Cristina no es candidata en 2027, perdemos”. El dirigente sostuvo que no existe una alternativa opositora sólida sin la ex presidenta y advirtió que un eventual gobierno peronista sin su liderazgo podría enfrentar debilidades similares a experiencias pasadas.

Sin embargo, desde el entorno de la ex mandataria relativizaron esas declaraciones y las calificaron como un “deseo político”. Al mismo tiempo, remarcaron una limitación central: “Cristina no puede ser candidata, está presa e inhabilitada”.

La jugada interna del PJ

El debate se da en paralelo a la propuesta de Uñac, quien planteó que el peronismo defina su candidato presidencial mediante internas partidarias este mismo año. La iniciativa apunta a anticiparse ante un eventual cambio en el sistema electoral si se suspenden las PASO.

De acuerdo con LPO, el senador sanjuanino comunicó previamente su idea a Cristina Kirchner, quien tomó nota sin hacer objeciones públicas.

En este contexto, comenzó a circular dentro del peronismo la posibilidad de una fórmula “Cristina-Uñac”, impulsada por sectores del espacio como el dirigente porteño Víctor Santa María. La hipótesis contempla que la ex presidenta encabece una interna del PJ y que, en caso de quedar impedida de competir en las elecciones generales, el candidato sea finalmente Uñac.

Tensiones y estrategias cruzadas

La idea, sin embargo, genera tensiones dentro del espacio. Algunos dirigentes advierten que la propuesta podría interpretarse como una forma de presionar al Poder Judicial y reforzar el discurso de proscripción en caso de que Cristina no pueda competir.

Al mismo tiempo, en el kirchnerismo circula un diagnóstico crítico sobre la situación de Axel Kicillof, en medio de las dificultades financieras de la provincia, lo que también influye en el armado electoral.

Parrilli, no obstante, rechazó que su planteo apunte a esquemas alternativos y aseguró que su intención es evitar un liderazgo “delegado”, en referencia a antecedentes como los gobiernos de Héctor Cámpora y Alberto Fernández.

Un escenario abierto

La discusión por las internas también abre interrogantes sobre la participación de figuras que orbitan por fuera del PJ formal, como Sergio Massa o Gerardo Zamora, quienes necesitarían avales partidarios para competir.

En paralelo, dirigentes del espacio cuestionaron el “timing” de Uñac para instalar el debate, mientras que el senador formoseño José Mayans, a cargo del PJ en la práctica, ya habría tomado intervención para ordenar la discusión interna.

Así, el peronismo se mueve entre una estrategia dual: defender públicamente las PASO, pero al mismo tiempo preparar un esquema propio de definición de candidaturas. En ese marco, la figura de Cristina Kirchner continúa siendo el eje central de una interna que, por ahora, sigue abierta.