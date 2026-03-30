La Secretaría de Deportes de San Juan se incorporará al Programa de Justicia Restaurativa que impulsa el Poder Judicial, ampliando así el entramado institucional que busca abordar de manera integral las problemáticas que atraviesan a menores en conflicto o en situación de vulnerabilidad. La decisión implica sumar una herramienta clave vinculada a la contención, la disciplina y la inclusión social a través del deporte.

Según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, el área deportiva se integrará a un esquema que ya articula acciones entre distintos organismos del Estado provincial, con el objetivo de ofrecer respuestas más eficaces a situaciones complejas que, en muchos casos, no constituyen delitos, pero sí requieren intervención urgente. La lógica del programa apunta a evitar la judicialización temprana y priorizar mecanismos de mediación, reparación del daño y reinserción social.

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa fue aprobado por la Legislatura provincial en julio de 2025 y se basa en un convenio entre el Poder Judicial, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y distintos municipios. Está orientado principalmente a adolescentes de entre 12 y 15 años, y propone un cambio de paradigma respecto del modelo punitivo tradicional, al enfocarse en procesos breves, diálogo entre las partes y participación comunitaria.

En este contexto, la incorporación de Deportes aparece como un complemento estratégico. Desde el Gobierno entienden que la práctica deportiva puede cumplir un rol central en la reconstrucción de vínculos, el desarrollo de hábitos saludables y la generación de oportunidades para jóvenes que atraviesan contextos adversos. La apuesta es que estas políticas no solo reparen el daño causado, sino que también prevengan futuras situaciones de conflicto.

Actualmente, muchas de las intervenciones que llegan a las Unidades Fiscales están vinculadas a problemáticas sociales complejas: consumo de drogas, situaciones de salud mental o menores que deben ser apartados de sus familias por contextos críticos. En la mayoría de los casos, se trata de situaciones que exceden el ámbito estrictamente penal, pero que requieren respuestas coordinadas por parte del Estado.

La inclusión de Deportes en este esquema va en línea con esa estrategia de ampliación de actores. La idea es que cada área aporte herramientas específicas que permitan abordar las problemáticas desde múltiples dimensiones, evitando respuestas aisladas y construyendo un modelo más integral.

Con esta nueva incorporación, el programa de Justicia Restaurativa sigue consolidándose como una política pública transversal en San Juan. El desafío hacia adelante será sostener la articulación entre organismos y lograr que estas herramientas lleguen efectivamente a los jóvenes que más lo necesitan, en un contexto donde la prevención y la inclusión aparecen como ejes centrales de la agenda social.