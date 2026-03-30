El escenario legislativo en la Cámara de Diputados de San Juan comienza a perfilar sus propias tensiones internas de cara a la conformación de autoridades. En este contexto, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, marcó la cancha con una postura clara: la vicepresidencia de la Cámara debe quedar en manos de su espacio. Según el dirigente, no se trata de un capricho personal, sino de una lectura lógica del peso político. Actualmente Enzo Cornejo del PRO es quien ostenta el sitial de la vicepresidencia primera.

"Es una cuestión natural porque somos el tercer bloque en cantidad de bancas y por eso nos correspondería", afirmó Rueda en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARP TV. Además, subrayó que la estructura parlamentaria actual sitúa al bloquismo en una posición de relevancia que no puede ser ignorada a la hora de repartir los cargos de conducción.

Para el dirigente bloquista, la pertenencia al frente oficialista que encabeza el gobernador Marcelo Orrego es un factor determinante en este pedido. "Si estuviéramos en la oposición, no, porque obviamente es un lugar que le corresponde dentro del oficialismo. Nosotros ahora somos parte del oficialismo porque lo venimos acompañando, lo hemos hecho también en la última elección, así que tendría que ser", sentenció.

Uno de los argumentos más fuertes que Rueda puso sobre la mesa para sostener esta pretensión tiene que ver con un gesto de lealtad política que el partido realizó recientemente: la decisión de Federico Rizo de no asumir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación para priorizar la estabilidad numérica en la Legislatura provincial. "Federico Rizo obviamente no aceptó la diputación nacional, que para nuestro partido era muy importante, y hubo una discusión interna porque había muchos que pedían que asumiera", reveló Rueda.

Sin embargo, el presidente del bloquismo explicó que esa decisión fue estratégica para el Gobierno provincial: "Tratamos de no poner en juego el número de la Cámara porque, bueno, no sabíamos si el justicialismo iba a acompañar en algunos proyectos importantes a los gobernadores". Este "sacrificio" de una banca nacional en pos de asegurar la gobernabilidad en San Juan es visto por el bloquismo como un motivo de peso para ocupar la vicepresidencia. "Entre los motivos del 'sí' es que nosotros nos bajamos de un diputado nacional", recordó.

Consultado sobre si existe un clima de tensión con otros sectores del oficialismo que también aspiran a ese cargo, Rueda intentó bajar los decibeles, aunque dejó un aviso. "Tenemos muy buena relación con todos los diputados dentro del oficialismo. Pero es una cuestión natural. No sé si la palabra es de enojo, pero habría como un cierto malestar si lo siguen eligiendo a Cornejo, que es uno solo", disparó, haciendo referencia al legislador del PRO.

Para Rueda, el planteo ya está hecho y la pelota está ahora en el terreno de las negociaciones políticas. "Enojo no, porque esto no es para enojarse, pero bueno, a ver, nosotros lo hemos planteado, me parece que es lo que corresponde. Después si no se da, bueno, nos darán los motivos por los que no, pero nosotros le hemos dado los motivos por los que sí", concluyó, dejando en claro que el bloquismo espera un reconocimiento institucional acorde a su lealtad y su peso numérico en el recinto.

Textuales

Luis Rueda / Presidente del bloque Bloquista