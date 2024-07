Sin tomarse un segundo para pensarlo, Horacio Quiroga marcó que “Sergio Uñac es uno de los políticos jóvenes que tienen alcance nacional para lo que viene en Argentina”. Él, además, presidente del Frente Grande señaló en el Café de la Política que “nosotros estamos dentro de ese proyecto y queremos ayudar para obtener nuevamente el timón político de San Juan”. El dirigente kirchnerista analizó también los primeros meses de gestión de Marcelo Orrego como gobernador.

Quiroga expresó en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, en Huarpe TV que sale por el 19.2 del TDA, YouTube y Kick que, “creo que el modelo San Juan que lideró Sergio Uñac tuvo y tiene muchas virtudes, que claramente se plasmaron en los resultados electorales del 14 de mayo, ya que pone blanco sobre negro el resultado de 20 años del proyecto político que puso en otra situación a la provincia. Así se logró obtener una victoria en 15 de los 19 departamentos debido a que los votantes le dieron la derecha al proyecto”.

Publicidad

En este contexto, el diputado proporcional de San Juan, afirmó que “Uñac claramente tiene proyección por su juventud y su conocimiento político, además de que es quien lidera a la posición provincial”. Además, agregó que “como miembro de la mesa nacional del Frente Grande, me consta que Sergio Uñac está en la consideración de lo que viene a nivel nacional, no es una novedad, pero el resultado electoral le puso un impasse, y nosotros estamos dentro de ese proyecto y queremos ayudar para que se tome el control político de San Juan”.

Queda a la vista que Quiroga sostiene el apoyo a Uñac que demostró cuándo fue legislador en plena gestión del pocitano e incluso lo expresa públicamente en cada oportunidad que puede.

¿Qué opina de la gestión de Orrego?

El diputado provincial de la oposición, Horacio Quiroga, marcó que “Orrego me tiene desorientado porque considero que es capaz y que tiene un equipo a la altura, pero su acompañamiento a Milei me desconcierta”.

Quiroga expresó que “sé que Producción y Trabajo no es La Libertad Avanza, Orrego no es Milei, por eso creo que se equivoca en acompañar el proyecto nacional y me preocupa porque el que se verá perjudicado es el pueblo de San Juan. Esto que estamos viviendo es un refrito de las políticas de Martínez de Hoz y sabemos que es más de lo mismo y hasta peor”.

Publicidad

Además, indicó que “le rescato a Orrego es la expresión de voluntad que dio en la Apertura de Sesiones en la Cámara de Diputados. Lo que no entiendo es que haya tomado la decisión política de acompañar las políticas de Milei porque todo lo que el presidente dice es antitético con lo que plantea el Gobernador, ya que funda su gestión en educación, salud y producción”.

Textuales

Horacio Quiroga / Diputado provincial del Frente Grande