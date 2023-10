Luis Aveta, reconocido economista de San Juan, pasó por el Café de la Política y habló de la corrida cambiaria que tuvo lugar en la Argentina desde esta semana. En un contexto en el cual en lo que va de octubre el dólar se movió un 26,3% tras una serie de declaraciones del presidenciable de La Libertad Avanza, Javier Milei, el profesional hizo una serie de recomendaciones. La sugerencia principal es no invertir en “billetes pintados de verde de otro país” dado que comprar masivamente hace que la divisa paralela aumente y, por consecuencia la inflación también. Recomendó, también, refugiar el peso en bonos.

El economista sanjuanino indicó que, debido a que muchos argentinos decidieron sacar sus pesos del banco, se septuplicó la cantidad de liquidez que circula en la calle. Con los pesos en mano, la gente decidió invertir en dólares. Por consecuencia, se disparó la corrida cambiaria y el dólar aumentó considerablemente. Cabe recordar que la actitud de los argentinos se explicó, en parte, por un consejo de Milei, que definió al peso como “estiércol”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De esta manera, Aveta dijo que comprar 100USD o 200USD “no cambia tu vida, pero acelera tu caída”. “Son las profecías autocumplidas, vos decís que el dólar va a subir y todo el mundo sale a comprar 100, 200 USD”, planteó.

“Yo en billetes pintados de verde de otro país no invertiría. Si querés tener liquidez, pesos indexados, bonos del gobierno indexados, fondos comunes de inversión de los que están actualizados con dólar link. Porque si el gobierno no hace la devaluación ahora, la hace la semana que viene, no tiene margen. Si tenés dólar link y el oficial salta al doble, ganás el doble”, explicó Aveta.

Si bien claramente estas corridas no son responsabilidad de la gente, Aveta indicó que estos comportamientos alientan a las corridas bancarias y a la circulación de pesos en la calle. Así, no hay respaldo y la inflación crece. La bola de nieve no para.