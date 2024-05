Este miércoles 29 de mayo, Jonathan Jorge fue condenado a prisión por el delito de amenazas hacia su familia. El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo y en la casa del condenado. Familiares fueron a buscarlo, ya que expresaban que el sujeto había robado un par de zapatillas y allí fue cuando Jorge intentó prender fuego la casa con los familiares dentro, haciendo alusión a que los iba a matar a todos. Es por ello que desde la Justicia condenaron al hombre a pasar un año en el Servicio Penitenciario Provincial.

Previo a este hecho por el cual el sanjuanino fue encarcelado, los mismos familiares, precisamente la pareja de la madre, sobrina y hermana del imputado habían denunciado que Jorge era una persona muy violenta, que siempre insultaba a sus padres y siempre estaba enojado y era agresivo con la misma familia.

La sobrina del imputado fue hasta su casa para dialogar con él, ya que expresaba que le había robado un par de zapatillas la noche anterior. Una vez ingresado al lugar, intentó despertarlo y él se hacía el dormido. Su sobrina tomó el par de zapatillas e intentó irse del lugar. En ese momento, el hombre despertó ofuscado y comenzó a gritar y golpear cosas. “Si no me dan mis zapatillas voy a quemar a todos, los voy a encerrar y los voy a matar. Denme las zapatillas y me calmo”, fue la primera amenaza.

Luego de esto, agarró un trapo y lo prendió fuego, amagando con prender las cortinas. El novio de la sobrina le quitó el trapo y apagó el fuego, pero, lejos de tranquilizar la situación, el imputado agarró un cuchillo de la cocina y empezó a amenazar a todos los presente. Su sobrina pudo llamar al 911, quienes se hicieron presentes y detuvieron al hombre, que continuaba amenazando a todos.

Debido a este delito, se llevó a cabo un juicio abreviado donde se declaró la culpabilidad y condenaron al hombre a sufrir la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser el autor del delito de amenazas simples. Como el hombre tenía una condena de índole condicional, se unificó la pena a pasar un año de prisión de cumplimiento efectivo en el penal de Chimbas.