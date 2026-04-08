Un hombre de 32 años fue detenido en Rawson tras ser sorprendido con un arma de fuego, droga y un cuchillo durante un operativo de prevención del delito llevado adelante por la Policía de San Juan.

El arma tenía proyectiles para ser disparados. (Gentileza Policía de San Juan)

El procedimiento se concretó cuando efectivos de la Motorizada N° 2 observaron al sospechoso circulando en bicicleta. Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó el rodado e intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y aprehendido en el interior del Barrio La Estación.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un revólver calibre 38 largo con municiones, 26 cigarrillos armados de marihuana, dos envoltorios de la misma sustancia y un cuchillo tipo Tramontina.

Tras el operativo, intervino la UFI Flagrancia, donde se inició el procedimiento especial correspondiente. El detenido quedó vinculado a una causa por portación ilegítima de arma de fuego y por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación quedó bajo la órbita judicial, mientras se avanza con las actuaciones para determinar la situación procesal del acusado.