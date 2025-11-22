Un hombre permanece en estado crítico luego de ser atacado brutalmente con un machete durante una violenta gresca ocurrida este sábado en el departamento Sarmiento. Según informó la Policía, el episodio tuvo lugar en el barrio Sarmiento Conjunto 2, cuando una discusión entre varias personas escaló rápidamente y terminó en una agresión feroz.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado en el área de Urgencias. Fuentes policiales señalaron que su estado es “muy grave” y que lucha por su vida.

Tras el ataque, efectivos de la Seccional 8va iniciaron tareas para identificar y localizar a los agresores, en conjunto con personal judicial que ya interviene en el caso. Hasta el momento, no hay detenidos y se investigan las circunstancias que desencadenaron la violenta discusión.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona mientras avanza la investigación para esclarecer el violento episodio.