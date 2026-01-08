Estado del Paso de Agua Negra para este jueves 8 de enero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó para este jueves 8 de enero que el Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) mantiene su horario habitual de verano, permaneciendo habilitado para el tránsito desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. El informe oficial, que se actualiza diariamente, destaca la necesidad de que los conductores circulen con máxima atención debido a dos factores clave que incrementan los riesgos: la presencia permanente de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la ruta y el pronóstico de tiempo severo para la región cordillerana, que incluye tormentas fuertes y vientos intensos.

La combinación de una vía con trabajos en curso y condiciones meteorológicas desfavorables obliga a adoptar una conducción particularmente prudente y adaptada. Las autoridades hacen un llamado a respetar estrictamente las normas de tránsito y a prepararse para eventualidades antes de emprender el viaje hacia Chile.

Recomendaciones de seguridad vial para el cruce

Frente a este escenario, las autoridades refuerzan una serie de recomendaciones fundamentales para todos los conductores. Se debe circular con luces bajas encendidas en todo momento, como lo establece la normativa para vías de montaña. Es crucial respetar de forma absoluta los límites de velocidad y reducirla aún más al aproximarse a maquinaria vial o equipos de trabajo en la calzada.

Mantenerse alerta, anticipar maniobras y aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos son prácticas esenciales. Además, es obligatorio portar toda la documentación personal y del vehículo en regla, incluyendo el seguro internacional obligatorio para circular en Chile. Por último, se aconseja consultar el estado del tiempo en la zona del paso antes de partir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y afectar la transitabilidad o incluso el horario de habilitación.

Información de contacto clave para viajeros

El comunicado oficial recuerda los números de teléfono esenciales para asistencia antes y durante el viaje. Para consultas sobre el estado de la ruta, el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional atiende en los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

En caso de necesitar asistencia de seguridad en la zona, se puede contactar a la Gendarmería Nacional en la Sección Las Flores al (02647) 497002. Para emergencias del lado chileno, el Consulado Argentino en Valparaíso dispone de una guardia en el número (+56) 9 9323 8104. Para trámites o consultas administrativas, el área de Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno atiende en los teléfonos (0264) 430-7246, 430-7251 y 430-7208.

Se recomienda encarecidamente a todos los viajeros planificar su salida con tiempo suficiente, verificar el estado de la ruta y las condiciones climáticas de la cordillera a través de los canales oficiales, y priorizar en todo momento una conducción segura y responsable acorde a las circunstancias presentes.