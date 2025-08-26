Publicidad
Policiales > Delincuente goloso

Un hombre intentó robar 50 chocolates Cofler de un supermercado y lo detuvieron

La Comisaría 13° detuvo a un joven de 22 años tras ser detectado robando mercadería en el supermercado Hiper Chango Más de Rivadavia. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Comisaría 13° llevó adelante la aprehensión de Ángel David Pante Cortés. Foto: Gentileza.

La policía detuvo a un joven de 22 años en el interior del Hiper Chango Más de Rivadavia por intentar robar mercadería. Gracias a las cámaras de seguridad del supermercado, se pudo ver a Ángel David Pante Cortés tomando cerca de 50 chocolates Cofler aireados sin intención de pagarlos.

Inmediatamente, la Comisaría 13° intervino y lo aprehendió en el lugar. El caso quedó a cargo de Flagrancia, que evaluará las medidas legales correspondientes.

Desde la policía destacaron la importancia de la vigilancia en los comercios para proteger la mercadería y garantizar la seguridad de clientes y empleados. Este operativo demuestra que, gracias a la colaboración entre locales y fuerzas de seguridad, se puede actuar rápido ante intentos de robo.

 

