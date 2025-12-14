La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 66/25 ante la probabilidad de tormentas para la tarde del domingo 14 de diciembre en el sector Este de la provincia. El aviso rige bajo nivel amarillo y alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y ocasional caída de granizo. En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

Ante este escenario, desde Protección Civil solicitaron a la población extremar las medidas de precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Además, recordaron que, ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles los números 103 y 911.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Desde el organismo provincial difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos tanto en el hogar como en la vía pública. En las viviendas, aconsejaron revisar techos, desagües y bajadas de agua, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, asegurar puertas y ventanas y desenchufar los artefactos eléctricos. También se sugirió no sacar la basura, utilizar calzado aislante y mantener a las mascotas en lugares protegidos.

En caso de permanecer en el domicilio, se recomendó evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos, especialmente en zonas urbanas, y tener preparado un kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación, agua potable, alimentos no perecederos, abrigo y una muda de ropa.

Precauciones en la vía pública

Para quienes deban circular, Protección Civil indicó no transitar por calles inundadas o anegadas, buscar resguardo ante lluvias intensas y, en caso de conducir, hacerlo con luces bajas encendidas, a baja velocidad y manteniendo mayor distancia entre vehículos. También se pidió no obstruir acequias ni alcantarillas, una medida clave para evitar anegamientos.

En situaciones de contacto con agua de inundación, se recomendó extremar la higiene, lavarse las manos con frecuencia, consumir únicamente agua hervida o embotellada y no ingerir medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

Qué hacer ante la caída de granizo

Ante la eventual caída de granizo, las autoridades aconsejaron permanecer bajo resguardo y no salir, mantener la calma —especialmente con niños, adultos mayores y mascotas— y, una vez finalizado el fenómeno, verificar el estado de techos, cañerías y ventanas. En caso de detectar daños que representen un riesgo, se solicitó comunicarse de inmediato con los organismos oficiales.

Finalmente, Protección Civil reiteró la importancia de seguir atentos a los comunicados oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden presentar cambios repentinos.

