La Argentina encabeza el ranking regional de salarios pretendidos en dólares con un promedio de US$ 1.250 por mes según el tipo de cambio oficial, seguido muy de cerca en algunos casos por Chile y Panamá, de acuerdo con el Informe Regional de la consultora Jobint basado en búsquedas laborales en la región.

El mismo informe indica que, medido al dólar MEP, el salario requerido promedio argentino se sitúa en torno a US$ 1.227, superando a varios países vecinos y manteniendo la posición más alta en el contexto latinoamericano.

En el desglose por países, Chile se ubica detrás con un promedio de US$ 1.202 por mes, mientras que Panamá figura con US$ 1.069, y en el extremo inferior del ranking aparecen Perú con US$ 1.020 y Ecuador con US$ 864 como los salarios pretendidos más bajos de la región.

El informe también destaca que Argentina registró una variación acumulada de salarios pretendidos de 5,51 % durante 2025, la segunda más alta después de otros movimientos en la región, y una estabilidad relativa entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 en comparación con otros mercados.

Además de la comparación general, las pretensiones salariales por sectores y niveles jerárquicos muestran que, en categorías de profesionales senior o semisenior, Argentina lidera con promedios superiores a US$ 1.300 por mes, por encima de los valores de otros países relevados.

La situación refleja no sólo expectativas de ingresos elevadas sino también ciertas tensiones del mercado laboral, en el que la demanda de trabajadores y las aspiraciones de salario en dólares compiten con realidades económicas complejas, en un contexto de inflación y dinamismo cambiario.