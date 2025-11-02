Un joven de Gualeguay, Entre Ríos, ha causado furor en TikTok por su asombroso parecido físico con el presidente Javier Milei, generando una viralización masiva que ha convertido sus videos en los más comentados de la plataforma en Argentina durante los últimos días.

Bajo el usuario @mileiii.gualeyo040, el entrerriano comparte escenas de su vida cotidiana que rápidamente captaron la atención de miles de usuarios. Los videos lo muestran en diversas situaciones como cocinando, tomando mate en su camioneta o simplemente posando con una bebida, pero lo que realmente desató el fenómeno viral fue el notable parecido que presenta con el líder libertario.

Publicidad

Reacciones y comentarios virales

La similitud no pasa desapercibida para los usuarios de TikTok, quienes han inundado los comentarios con observaciones como "se ríe igual que Milei" y "hasta el peinado es igual". El joven, que según se puede apreciar en su perfil es admirador del presidente, ha logrado capturar incluso algunos gestos y expresiones características del mandatario.

El fenómeno se produce en un contexto político polarizado, generando tanto comentarios de apoyo como críticas hacia la figura presidencial. Esta viralización coincide temporalmente con las recientes elecciones legislativas donde el oficialismo obtuvo una rotunda victoria y Milei acaparó gran protagonismo en la escena política nacional.

Publicidad

El impacto del "Milei entrerriano"

Los videos del doble han trascendido la plataforma de TikTok, convirtiéndose en tema de conversación en diversas redes sociales y demostrando una vez más cómo las figuras políticas pueden generar fenómenos culturales inesperados en el mundo digital.