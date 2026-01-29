El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó un pedido para suspender el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que reordena el sistema de inteligencia y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre ellas la posibilidad de aprehender personas sin orden judicial.

La resolución se dio tras un hábeas corpus preventivo presentado por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos. El magistrado consideró que no se acreditó una amenaza concreta, actual e inminente a la libertad ambulatoria que habilite este tipo de acción.

En el fallo, Alonso sostuvo que “no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni vulneración de garantía constitucional alguna”. También señaló que la presentación no describe un peligro inminente que justifique la intervención judicial urgente.

Pese al rechazo, el juez ordenó elevar el expediente de forma automática a la Cámara Federal de Paraná, que deberá revisar la decisión en un plazo de 24 horas, tal como lo establece la normativa vigente. Se trata del primer magistrado que desestima una presentación contra el DNU que reformuló el esquema de inteligencia.

El decreto, firmado el 31 de diciembre pasado, fue dictado fuera del período de sesiones extraordinarias y generó una serie de presentaciones judiciales en distintos puntos del país. Hasta el momento, ninguna había sido habilitada para su tratamiento durante la feria judicial, instancia que suele reservarse para casos urgentes.

Alonso, no obstante, decidió habilitar la feria para analizar el planteo y luego lo rechazó “in limine”, es decir, sin darle trámite, con costas a los presentantes. Los abogados anunciaron que apelarán la decisión al sostener que el solo contenido del DNU implica un riesgo potencial para los derechos constitucionales.

La Cámara Federal de Paraná tendrá ahora la última palabra en esta instancia sobre la validez del rechazo y la continuidad del reclamo contra el decreto presidencial.