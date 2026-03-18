En un acontecimiento que promete marcar un hito en la fe popular y fortalecer los lazos de hermandad entre Argentina y Chile, la Municipalidad de Rawson y la de Andacollo anunciaron la llegada de la imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo al departamento. Será la primera vez que la "Morenita" salga de territorio chileno en un viaje oficial.

La Virgen de Andacollo de Chile visita Rawson en una jornada histórica.

La visita, coordinada bajo la gestión municipal y las autoridades parroquiales de ambos países, es custodiada por la Cofradía de los Anderos. Este encuentro es el fruto de una histórica devoción que nació con las familias migrantes y que se consolidó en San Juan con la erección de la parroquia de Villa Krause en 1948.

La semilla de esta visita se plantó tras los encuentros entre el párroco del santuario chileno, P. Fernando Vega, y sacerdotes sanjuaninos, quienes este año realizaron una travesía a pie por la cordillera uniendo ambos santuarios.

La comunidad podrá acompañar a la virgen este 20 de marzo.

Cronograma de actividades – Viernes 20 de marzo

La comunidad rawsina podrá acompañar a la Virgen en un extenso recorrido por instituciones y establecimientos educativos:

8:30 hs: Llegada de la Imagen (Progreso y Mendoza).

9:00 hs: Acto de recibimiento oficial en la Plaza Departamental.

9:45 hs: Visita al edificio de la Municipalidad de Rawson.

10:15 a 12:00 hs: Recorrido por Escuela Sarmiento, JINZ, Colegio San Vicente y Escuela Hogar.

12:15 hs: Retorno al Templo Parroquial.

Durante la tarde, el Templo de Villa Krause permanecerá abierto para la oración de los fieles y la visita de los colegios Niño Jesús y Juan Pablo II.

El cierre de la jornada

La despedida contará con momentos de profunda espiritualidad para los fieles sanjuaninos:

20:00 hs: Santa Misa Solemne.

21:00 hs: Procesión de antorchas alrededor de la Plaza de Villa Krause.

22:00 hs: Caravana de despedida por las capillas de la jurisdicción parroquial.

Desde la organización invitan a todos los vecinos y comunidades de la provincia a ser parte de este evento que celebra la identidad y la fe compartida que une a ambas naciones bajo el manto de la "Chinita".